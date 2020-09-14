النمساوي دومينيك تيم يتوج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس المزيد

توج النمساوي دومينيك تيم بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بـ3 مجموعات لمجموعتين عقب مباراة ماراثونية.

وتمكن تيم من تحقيق ريمونتادا أسطورية أمام زفيريف، بعدما قلب تأخره أمامه بمجموعتين دون مقابل إلى فوز بـ3 مجموعات لمجموعتين، ليدون اسمه بنجاح في سجل المتوجين بلقب البطولة الأمريكية.

Advertisements

وكان تيم أصبح أول نمساوي يتأهل لنهائي أمريكا المفتوحة بعدما أقصى الروسي دانييل ميدفيديف من نصف النهائي بمجموعتين لواحدة، بينما في المقابل بات زيفيريف (23 عاما) أصغر لاعب يبلغ نهائي إحدى البطولات الكبرى بعد فوزه على الإسباني بابلو كارينيو 3-2 في الدور ذاته.

واستغل تيم محاولته الرابعة في نهائيات البطولات الكبرى بنجاح، بعدما خسر من قبل 3 مباريات نهائية في الـ"جراند سلام"، وبالتحديد في فرنسا المفتوحة عامي 2018 و2019، وأستراليا مطلع العام الحالي، ليحقق في أمريكا المفتوحة أول لقب كبير له.

ورفع النجم النمساوي سجل انتصاراته المباشرة على زفيريف إلى 8 انتصارات مقابل هزيمتين، محطما آماله في تحقيق أول لقب له في البطولات الكبرى، بعدما قطع مشوارا مميزا طوال أمريكا المفتوحة، شهد تفوقه على العديد من النجوم آخرهم كارينيو.