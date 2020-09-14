تعرف على الجيل الرابع لنظام ""Sync من "فورد"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت عملاق صناعة السيارات الأمريكية فورد، عن تفاصيل الجيل الرابع من نظام الملتيميديا Sync، والذي يتمتع بقدرة أعلى على التعلم، وذلك بسيارتها الكهربائية Mustang Mach-E.

وشهد الجيل الجديد من نظام الملتيميديا تطوراً أوسع على خاصية التحكم بالأوامر الصوتية، مع اتصال دائم بشبكة الإنترنت، ويمكن استعمال النظام عن طريق الهاتف الذكي، وهو ما يتيح التحكم

وتخصيص كثير من وظائف السيارة عن بعد مثل المكيف ووضع القيادة المفضل.

ووفقاً لـ"فورد"، فإن التحديثات شملت أيضا حفظ المواقع المفضلة أو خطط الشحن المرغوبة، ويتم حفظ ملف تعريف لكل مستخدم في السحابة ونقله إلى السيارة عبر الهاتف الذكي عندما يقترن السيارة.

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وقالت"فورد"، إن الجيل الجديد Sync

4 يدعم أنظمة دمج الهواتف الذكية أندرويد Auto وأبل CarPlay لاسلكيا. ويتم إجراء التحديثات على الهواء.

وبحسب الشركة الأمريكية، فإن نظام Sync 4 يقترن في Mustang Mach-E بشاشة عالية الدقة قياس 15.5 بوصة مع وظيفة شاشة تعمل باللمس.

ومن المقرر أن يكون النظام قادرًا على التنبؤ بالاختناقات المرورية، التي يمكن توقعها على المسار المحدد في أوقات معينة.

وتقوم شركة TomTom الهولندية بتوفير المعلومات المرورية في الوقت الفعلي، ويتم تحديث هذه البيانات كل نصف دقيقة.