وكيل سكودا يطرح "كاروك" موديل 2021.. تعرف على الأسعار

كتب: باسل الحلواني

أخطرت شركة كيان إيجيبت، وكيل علامة سكودا في مصر، شبكة موزعيها بأسعار موديل 2021 من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV سكودا كاروك.

وتتوافر السيارة سكودا كاروك، في السوق المحلية بـ 3 فئات من التجهيزات، وجاءت أسعار

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الفئة الأولى من "كاروك" موديل 2021 "Ambition" بقيمة 509.9 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية "Style" فقدرت بنحو 585 ألف جنيه، بينما سعرت الفئة الثالثة "sport line" بقيمة 595

ألف جنيه.

وتعتمد سكودا كاروك على محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، بقوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

تعتمد "كاروك"، على منظومة الجر الأمامي التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 8.8 ثانية.