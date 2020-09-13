تويوتا لاندكروزر 2020 متاحة لدى الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – في إطار سعيها الدائم لتحديث أسطولها وتوفير خيارات متنوعة لعملائها، قامت الوفاق لتأجير السيارات بضم تويوتا لاندكروزر 2020.

الخارجية

تتمتع لاندكروزر 2020 بتصميم قوي مهيب مع العديد من لمسات الفخامة، ويظهر ذلك في الشبك الامامي المحاط بالكروم والمدمج مع مصابيح أمامية LED حادّة ومصابيح خلفية كبيرة.

الداخلية

تستوعب 8 ركاب بشكل مريح، كما تحتوي على مساحات تخزين متعددة مع مكيف أوتوماتيكي متعدد المناطق، شاشة نظام معلوماتي ترفيهي 9 بوصة، مفتاح ذكي، زر تشغيل/إيقاف المحرك، التحكم التلقائي في السرعة، نظام توجيه قابل للتعديل.

الأمان

لدى السيارة اليابانية أنظمة أمان متعددة بينها إدارة الثبات، التحكم الإلكتروني بالثبات، فرامل مانعة للانغلاق، حساسات اصطفاف أمامية وخلفية، نظام التحذير للنقاط العمياء، 4 كاميرات، 6 وسائد هوائية وأكثر.

المحرك

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يستمد الموديل طاقته عبر محرك 4 لتر 6 سلندر بقوة 271 حصان وعزم 385 نيوتن متر بصرفية وقود 9.1 كيلومتر لكل لتر.

هذا ويمكنك تأجير تويوتا لاندكروزر 2020 عبر موقع أو تطبيق الوفاق لتأجير السيارات مع توفر عضويات حصرية وخصومات وصيانة متنقلة لخدمتك على مدار الساعة.

موقع الوفاق لتأجير السيارات: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور