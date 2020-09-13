بعد طرحها.. ننشر أسعار كيا سبورتاج 2021

كتب: باسل الحلواني

أخطرت الشركة المصرية العالمية للتوكيلات والتجارة EIT، وكيل علامة كيا في مصر، شبكة موزعيها بأسعار موديل 2021 من السيارة كيا سبورتاج.

وتتوافر السيارة كيا سبورتاج موديل 2021 في السوق المحلية بـ 6 فئات من التجهيزات، بعد إضافة EIT لفئة جديدة من السيارة،

Advertisements

وجميعها مزودة بمحرك سعته 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 140 حصان، وناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

ويوضح الجدول التالي أسعار موديل 2021 من السيارة كيا سبورتاج