بعد طرحها.. ننشر أسعار كيا سبورتاج 2021

كتب: باسل الحلواني
أخطرت الشركة المصرية العالمية للتوكيلات والتجارة EIT، وكيل علامة كيا في مصر، شبكة موزعيها بأسعار موديل 2021 من السيارة كيا سبورتاج.
وتتوافر السيارة كيا سبورتاج موديل 2021 في السوق المحلية بـ 6 فئات من التجهيزات، بعد إضافة EIT لفئة جديدة من السيارة،
ويوضح الجدول التالي أسعار موديل 2021 من السيارة كيا سبورتاج
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