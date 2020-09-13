وكيل ساوايست يطرح DX3 موديل 2021

كتب: باسل الحلواني كشفت مجموعة IFG جروب، الوكيل الحصري لعلامة ساوايست في مصر، عن أسعار موديل 2021 من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ساوايست DX3. وتتوافر ساواسيت DX3 موديل 2021، بحسب القائمة الصادرة عن وكيل ساوايست، بـ 3 فئات من التجهيزات DISTINGUISHED AT "فول أوبشن"، ورويال "هاي لاين"، وفلاج شيب "توب لاين". Advertisements وتنتمي ساوايست DX3 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتعمد على محرك رباعى الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 156 حصان، وعزم أقصى للدوران 225 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أتوماتيك. ويوضح الجدول التالي أسعار الفئات الـ 3 من السيارة:

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