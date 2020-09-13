تعرف على هاتف لاندروفر الجديد للاستخدامات الشاقة وسعره

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت صانعة السيارات الفاخرة لاندروفر عن هاتفها الذكي الجديد Explore R المخصص للاستخدامات الشاقة، ويبلغ سعره 399 جنيه استرليني (1800 ريال تقريباً).

وأوضحت لاندروفر أن هاتفها الجديد يتميز بالتصميم العصري، ويتمتع بالقوة والمتانة ليتناسب مع مالكي سيارات Defender عشاق المغامرات والتخييم.

وأضافت الشركة البريطانية أن الهاتف Explore R الجديد يمتاز بمقاومة الماء والغبار والأتربة ومحمي ضد السقوط على الأرض، حيث يتوافق مع المعيار IP68 والمعيار MIL SPEC 810H، وهو ما يعني صموده لمدة 35 دقيقة تحت الماء على عمق 1.5 متر أو السقوط من ارتفاع 1.8 متر على سطح صلب.

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ويمتلك الهاتف الجديد العديد من المزايا، حيث يشتمل على كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل، وتم تزويده بشاشة قياس 5.7 بوصة وبدقة وضوح 720p+ مع قابلية للتحكم بأصابع مبللة أو حتى بالقفازات.

وتم تجهيز الهاتف ببطارية سعة 3100 مللي أمبير ساعة تدوم لمدة يوما ونصف، ويعتمد الهاتف الذكي على أندرويد 9 كنظام تشغيل، مع ترقيته إلى أندرويد 10 قريبا.

وأعلنت لاندروفر أن هاتفها الذكي Explore R الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة سيتم طرحه في الأسواق العالمية في أبريل المقبل.