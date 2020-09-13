7 نصائح تحافظ بها على سلامة سيارتك وتطيل عمرها الافتراضي

الخليج ٣٦٥ نت – قدم موقع “أوتو كار” المختص بأخبار السيارات، مجموعة من النصائح الهامة لقائدي السيارات في حال اتباعها تحافظ على سياراتهم وتطيل من عمرها الافتراضي، وهو ما يساهم في خفض تكاليف أعمال الصيانة.

وخلال السطور التالية نستعرض لكم أبرز النصائح التي تحافظ على سياراتكم، وهي كما يلي:

1- إجراء عملية الصيانة الدورية على السيارة بشكل منتظم، وذلك للحفاظ على المحرك وباقي أجزاء السيارة المختلفة لأطول فترة ممكنة.

2- عدم القيادة على الطرق غير الممهدة، وذلك للحفاظ على الإطارات وأجزاء التعليق الهوائي من التلف السريع.

3- عدم الانتظار لحين نفاذ الوقود في خزان السيارة، حتى لا تجلب الضرر لأجزاء منظومة الوقود، مثل فلتر الوقود وطلمبة البنزين والبخاخات، ونصح الموقع بضرورة ملئ خزان الوقود قبل أن يصل إلى منتصفه.

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4- يفضل عدم استخدام السيارة عند القيام برحلات قصيرة وقطع المسافة على الأقدام، وذلك لعدم اكتمال دورة الزيت في كافة المحرك عند السير لمسافة قصيرة، بالإضافة إلى استهلاك الوقود بشكل أكبر.

5- عدم استخدام ناقل الحركة بتغيير السرعة لسرعة أقل لإبطاء السيارة أثناء السير على سرعة كبير، واستخدام المكابح بدلاً عن ذلك، حتى لا يتعرض ناقل الحركة للكثير من الأعطال.

6- الحرص على وضع السيارة في كراج، كي يتم حماية السيارة من أشعة الشمس الحارقة، والتي قد تتسبب في تلف الطلاء الخارجي للسيارة، والفرش الداخلي أيضا.

7- عدم ترك السيارة دون قيادة لفترة طويلة، وهو ما قد يتسبب في ضرر بأجزائها المختلفة، مثل البطارية وخزان الوقود والمكابح، بالإضافة إلى الإطارات التي ستفقد الهواء بداخلها من طول ركن السيارة.