وصول كيا كرنفال 2021 الجديدة كلياً إلى السعودية+معلومات

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كيا كرنفال 2021 الجديدة كلياً إلى السعودية، وذلك بعد مرور شهرين فقط على تدشين السيارة الميني فان في كوريا الجنوبية.

حصلت كرنفال الجديدة على تصميم ديناميكي يجذب العائلات الشابّة، ونرى في الواجهة الأمامية تغييرات كاملة مع شبك وجه النمر الجديد، غطاء محرك طويل، زخرفات كرومية، مصابيح ممتدة إلى الجوانب بإضاءة LED نهارية مدمجة.

وكما نرى في الجوانب، فإن السيارة يبرز طولها بفضل قاعدة عجلاتها الطويلة، وعند النظر إلى الخلف نجد مصابيحاً خلفية متصلة بشريط ليد بكامل عرض السيارة، مع تواجد زخرفات كرومية أعلاه تمتد إلى النوافذ الخلفية وجنوط 17 و18 و19 بوصة.

جميع أبعاد كرنفال 2021 تمت زيادتها وأصبح الطول 5,155 ملم، قاعدة العجلات 3,090 ملم، العرض 1,995 ملم، مع توفر جنوط 17 أو 18 أو 19 بوصة.

داخلية الميني فان حصلت على تغييرات كبيرة وأصبحت أوسع وتتوفر بـ 8 مقاعد، وتأتي بلوحة قيادة جديدة بعدادات رقمية 12.3 بوصة، نظام ملاحة متطور، شاشة لمسية 12.3 بوصة للمعلومات الترفيهية تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع وجود كاميرا متصلة للسماح للركاب الأماميين بمراقبة الركاب بالخلف مما يفيد العائلات التي تريد مراقبة الأطفال.

تتمتع كرنفال 2021 بأنظمة مساعدة للسائق مثل الخروج الآمن الذي يمنع فتح الباب الخلفي عند مرور سيارة أخرى بالقرب منه، ونجد أيضاً أن المكابح تعمل ذاتياً على تقليل شدة الاصطدام.

يستخدم الموديل محرك MPi حقن مباشر 3.5 لتر 6 سلندر بقوة 272 حصان وعزم 332 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات.

هذا وسيتم بدء بيع كيا كرنفال 2021 لدى الوكيل الحصري كيا الجبر في السعودية خلال ديسمبر 2020 مع الكشف عن الأسعار وكامل المواصفات التي سنوافيكم بها في الخليج ٣٦٥ نت فور الإعلان عنها.

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