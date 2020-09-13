سيارة ملك الأردن الليموزين المصفحة متاحة للبيع بهذا السعر!

الخليج ٣٦٥ نت – اشتهرت فورد اكسورشن بمحركاتها الهائلة وقدراتها الهائلة على القطر وتصميمها الداخلي الفاخر، فقد كانت سيارة SUV مثيرة للغاية، وقد تكون النسخة التي نتحدث عنها اليوم هي الأكثر إثارة للاهتمام منهم جميعاً، حيث تحتوي على قدر كبير من الترقيات.

صُممت هذه السيارة خصيصاً للملك عبدالله ملك الأردن، واستخدمت للتنقل خلال زيارته للولايات المتحدة، وقد كانت تكلفة ترقيتها 2,325,000 ريال سعودي (439,400 دينار أردني)، حيث تم ترقيتها.

السيارة معروضة الآن للبيع بسعر 315,000 ريال سعودي (59,540 دينار أردني)، ولا تبدو أن هذه صفقة سيئة لشخص مهتم بهذه السيارة، حيث تشمل بعض المزايا البارزة فيها هو حصولها على دروع تحيط بها بأكملها تشتمل على نوافذ مقاومة للرصاص مقاس 3 بوصة، وحماية لخزان الوقود، وكاميرات مراقبة، وكل ذلك بهدف الحفاظ على أمان الملك.

تم منح المقصورة الداخلية جرعة إضافية من الفخامة والراحة، مع مقاعد مدفأة مع وظيفة التدليك والاستلقاء، ومشغل دي في دي، وشاشات قابلة للطي مقاس 15 بوصة كهربائية، ونظام ملاحة، وطاولات قابلة للطي، وثلاجة يُمكنها الحفاظ على برودة مشروباتك.

وبالنسبة للمحركات، فتستمد السيارة قوتها من محرك V10 سعة 6.8 لتر بقوة 310 حصان و576 نيوتن.متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بأربعة سرعات ودفع كلي، وفي الختام، تم تطوير هذه السيارة في عام 2005 ولديها 6,473 كم على عداد المسافات.

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