الخليج 365الأحد 2020/9/13 03:03 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت شركة أوبل عن إطلاق سيارتها Zafira-e Life الكهربائية في الأسواق بسعر يبدأ من 52 ألفا و444 يورو.
وأوضحت الشركة الألمانية أن الفان الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 100 كيلووات/136 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 260 نيوتن متر. وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة بسرعة قصوى 130 كلم/س.
ويتوفر للسيارة بطارية بسعة 50 كيلووات ساعة وأخرى بسعة 75 كيلووات ساعة، مع مدى سير يبلغ 230 كلم أو 330 كلم.
وتتوفر السيارة بثلاثة أطوال من 4.60 إلى 5.30 متر، مع مقاعد يصل عددها إلى تسعة مقاعد، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 4500 لتر.
وتزخر السيارة بالعديد من الأنظمة المساعدة مثل النوافذ الكهربائية ومساعد جزئي متوائم للحفاظ على السرعة ومساعد الحفاظ على حارة السير مع شاشة لمسية قياس 7 بوصة لنظام الملتيميديا وأنظمة دمج الهواتف الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.
كانت هذه تفاصيل خبر بسعر 52.4 ألف يورو.. أوبل تطلق Zafira-e Life الكهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.