فورد تكشف عن الجيل الرابع من Sync في سياراتها الكهربائية

كشفت شركة فورد موتور الأمريكية لصناعة السيارات النقاب عن الجيل الرابع من نظام الملتيميديا Sync، والذي يتمتع بقدرة أعلى على التعلم، وذلك بسيارتها الكهربائية Mustang Mach-E.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، أن الجيل الجديد من نظام الملتيميديا شهد تطويرات أوسع على خاصية التحكم بالأوامر الصوتية، مع اتصال دائم بشبكة الإنترنت، كما يمكن استعمال النظام الآن عن طريق الهاتف الذكي، وهو ما يتيح التحكم وتخصيص كثير من وظائف السيارة عن بعد مثل المكيف ووضع القيادة المفضل.

وتتضمن التحديثات أيضا حفظ المواقع المفضلة أو خطط الشحن المرغوبة. ويتم حفظ ملف تعريف لكل مستخدم في السحابة ونقله إلى السيارة عبر الهاتف الذكي عندما يقترن السيارة.

ويدعم الجيل الجديد Sync 4 أنظمة دمج الهواتف الذكية أندرويد Auto وأبل CarPlay لاسلكيا. ويتم إجراء التحديثات على الهواء.

ويقترن Sync 4 في Mustang Mach-E بشاشة عالية الدقة قياس 15.5 بوصة مع وظيفة شاشة تعمل باللمس.

واختارت فورد شركة الخرائط والملاحة الرقمية الهولندية توم توم Tom Tom)) لتوفير المعلومات المرورية في الوقت الفعلي، ويتم تحديث هذه البيانات كل 30 ثانية. ويفترض أن يكون النظام قادرا على التنبؤ بالاختناقات المرورية، التي يمكن توقعها على المسار المحدد في أوقات معينة من اليوم.

تراجع المبيعات

ومطلع شهر يوليو/تموز الماضي، أعلنت شركة فورد تراجع مبيعاتها في السوق الأمريكية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 33.3% سنويا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وتراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 14.3%.

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وبلغت مبيعات فورد في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني 433.869 ألف سيارة مقابل 650.336 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة من سيارات الركوب بنسبة 5ر59 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 44650

شطب وظائف

وتعتزم الشركة الأمريكية شطب حوالي 1400 وظيفة دائمة في الولايات المتحدة بنهاية العام الحالي كجزء من خطة قيمتها 11 مليار دولار لإعادة هيكلة أنشطتها على مستوى العالم والتي بدأت منذ عامين.

ونقلت تقارير إعلامية عن مذكرة داخلية موجهة إلى العاملين في الشركة القول إن عملية شطب الوظائف ستتم من خلال التسريح الاختياري للعمال، وأن الشركة ستعرض التقاعد الاختياري على العمال الذين تنطبق عليهم الشروط .

يأتي الكشف عن شطب الوظائف في الوقت الذي يعتتزم فيه الرئيس التننفيذي الحالي للشركة جيم هاكيت التقاعد. وسيتولى الرئيس التنفيذي الجديد جيم فارلي مهام منصبه اعتبارا من أول تشرين أول/أكتوبر المقبل.

كانت فورد قد قلصت في العام الماضي طاقتها الانتاجية وشطبت آلاف الوظائف أوروبا. وخلال العام الماضي استغنت فورد عن حوالي 7000 موظف دائم في مختلف أنحاء العالم وتتوقع توفير 600 مليون دولار سنويا من خلال خطة إعادة الهيكلة.

ووصل إجمالي العاملين في فورد على مستوى العالم بنهاية العام الماضي إلى 190 ألف عامل.