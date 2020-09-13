يمكنك بهذا الموقع تهيئة تصميم لوسيد اير 2021 بما يناسب ذوقك

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لوسيد موتورز المدعومة من المملكة عن موقع جديد على الإنترنت تتيح لك تكوين سيارة اير السيدان الكهربائية الفاخرة التي تحلم بها، اضغط هنا

يجدر بالذكر أhttps://www.almuraba.net/news_view_tag/لوسيد+موتورزن لوسيد ستبيع اير في أربعة فئات وهي اير ستاندرد واير تورينج، واير جراند تورينج، واير دريم اديشن، ولا يتوفر الإصدار الأساسي حتى الآن، لكن يُمكنك تكوين بقية الفئات والتي ستصل أولاً إلى الأسواق.

بغض النظر عن الفئة التي ستختارها من اير، فقد تندهش من النقص النسبي في الخيارات المتاحة، وهذه ليست مفاجأة كبيرة لشركة صناعة سيارات جديدة تتبع فلسفة مماثلة لتيسلا، حيث تتوفر اير تورينج بخمسة ألوان، وفي الداخل، يوجد ثلاثة باقات متاحة تحمل اسم سانتا كروز وتاهو وموهافي، ونحن مغرمون بشكل خاص مع تاهو والتي تمتلك جلد طبيعي فاخر مع مقاعد أمامية سوداء ومقاعد خلفية بلون مختلف.

وتشمل الخيارات الأخرى مزايا القيادة الذاتية من المستوى الثالث، ونظام صوتي متميز مع 21 مكبر صوت، وحزمة الطقس البارز مع مقاعد ومساحات مدفأة.

ومن بين فئات لوسيد اير الأربعة المتاحة، فإن دريم اديشن هي الأبرز حيث تحصل على قوة 1080 حصان ويُمكنها قطع مسافة الربع ميل في 9.9 ثانية بسرعة 231.7 كلم/سا، ومن ناحية أخرى، يُمكن لجراند تورينج قطع مسافة 832 كلم بشحنة واحدة.

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