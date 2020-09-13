هل زيت المحرك له مدة صلاحية؟

سؤال دائما ما يحير قائدي السيارات بشأن التوقيت اللازم لتغيير زيت المحرك الذي يترتب على عدم تغييره بانتظام أضرار كبيرة على السيارة.

أفادت مجلة "Classic Cars" بأن زيت المحركات له فترة صلاحية لكي يؤدي عمله على نحو صحيح من تزييت وتشحيم الأجزاء الداخلية للمحرك.

وأوضحت المجلة الألمانية أن الزيت الموجود بالعبوات المغلقة يظل صالحا لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، لكن بمجرد فتح العبوة سيتعين استخدامها في غضون ستة أشهر.

وبشكل عام تنصح المجلة بالالتزام بالمواعيد المحددة لتغيير الزيت للحفاظ على مكونات المحرك وتنظيفها من الملوثات والرواسب وآثار الاحتكاكات الميكانيكية الضارة الناتجة عن الدورة السابقة.

ووفقا لخبراء السيارات فإنه يمكن معرفة موعد تغيير زيت المحرك دون الاعتماد على إشارات التابلوه في 3 حالات:

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1- القيادة في طقس حار جداً لفترة طويلة.

2- القيادة لمسافة طويلة على الطرق الترابية أو الوعرة.

3- القيام برحلات قصيرة لمسافة 5 أميال أو أقل في درجات الحرارة العادية.

وبخلاف هذه الحالات الثلاث، يؤكد خبراء السيارات على ضرورة تغيير زيت المحرك بصفة دورية وخاصة عند إضاءة لمبة تحذير الزيت فيجب التوقف فوراً وفحص الزيت واستبداله.

وفي سياق متصل، شدد نادي السيارات ADAC الألماني على ضرورة فحص مستوى السوائل في أنظمة السيارة المختلفة، وذلك من أجل سلامة القيادة.

ومن السوائل، التي يجب مراعاة منسوبها في السيارة، مستوى زيت المحرك، وسائل تنظيف الزجاج في حاويته بحيز المحرك، وسائل التبريد الخاص بالمبرد.