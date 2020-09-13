11 مليار يورو خسائر 17 شركة سيارات خلال الربع الثاني من 2020

كتب: باسل الحلواني
"11 مليار يورو، إجمالي الخسائر التشغيلية لـ 17 شركة سيارات حول العالم خلال الربع الثاني من 2020، مقابل أرباح بلغت قيمتها نحو 22 مليار يورو في الربع الثاني من عام 2019 بسبب أزمة كورونا، والقادم أسوأ".. هذاما أكدته دراسة حديثة صادرة عن "إرنست أند يونج".
ووفقاً للدراسة، فإن 6 شركات فقط لم تتكبد خسائر، وكانت شركة "تيسلا" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية هي الوحيدة التي حققت نتائج أفضل خلال
وقالت الدراسة:" لم تستطع أي من الشركات المصنعة إنقاذ نفسها من انخفاض المبيعات في الربع الثاني، حيث بلغ إجمالي الخسائر في المبيعات نحو 177 مليار يورو، بتراجع قدره 41% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق".
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