11 مليار يورو خسائر 17 شركة سيارات خلال الربع الثاني من 2020

كتب: باسل الحلواني

"11 مليار يورو، إجمالي الخسائر التشغيلية لـ 17 شركة سيارات حول العالم خلال الربع الثاني من 2020، مقابل أرباح بلغت قيمتها نحو 22 مليار يورو في الربع الثاني من عام 2019 بسبب أزمة كورونا، والقادم أسوأ".. هذا

ما أكدته دراسة حديثة صادرة عن "إرنست أند يونج".

ووفقاً للدراسة، فإن 6 شركات فقط لم تتكبد خسائر، وكانت شركة "تيسلا" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية هي الوحيدة التي حققت نتائج أفضل خلال

Advertisements

الفترة من أبريل حتى يونيو الماضي مقارنة بالعام الماضي، لتقفز بذلك إلى قائمة شركات السيارات الأكثر ربحية.

وقالت الدراسة:" لم تستطع أي من الشركات المصنعة إنقاذ نفسها من انخفاض المبيعات في الربع الثاني، حيث بلغ إجمالي الخسائر في المبيعات نحو 177 مليار يورو، بتراجع قدره 41% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق".