كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة لوسيد، عن بعض التفاصيل الخاصة بسيارتها الكهربائية السيدان القادمة لوسيد آير، والتي سوف تبدأ عمليات تسليمها بنهاية الربع الأول من عام 2021، وذلك بعد نجاحها في إرساء معايير صناعية جديدة في عالم السيارات الكهربائية الفاخرة.

وزودت لوسيد آير، بمحرك بقوة تصل إلى 1080 حصان ومحرك مزدوج مع نظام دفع رباعي،

يمكنها من قطع مسافة ربع ميل في غضون 9.9 ثانية على أساس ثابت وقابل للتكرار.

ومن المنتظر أن تكون لوسيد آير السيارة الكهربائية الأسرع شحناً في العالم، حيث يمكنها قطع مسافة 20 ميل مقابل كل دقيقة شحن عند وصلها بشبكة شحن سريعة بالتيار

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المستمر، وبمعنى آخر، يستطيع مالكو لوسيد آير قطع مسافة 300 ميل بعد شحن سيارتهم في ظروف حقيقية على الطريق لمدة 20 دقيقة فقط.

وتتألق لوسيد آير بمقصورة داخلية فاخرة بالحجم الكامل، مع الحفاظ على الطابع الرشيق والرياضي للسيارات السيدان التقليدية مع قدرات تخزين ثنائية المستوى في مساحتين "أمامية وخلفية".

ومن المنتظر أن تتوفر لوسيد آير الكهربائية، بداية في أسوق أمريكا الشمالية، بأربعة نماذج بأسعار تبدأ من 80 ألف دولار أمريكي.