موجز الخليج 365 للسيارات.. آخر شيفروليه سبارك وأفضل طرازات سوبارو

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

قدمت شركة بويك الأمريكية التابعة لمجموعة "جنرال موتورز" باقة مميزة من الطرازات لعام 2020، ومن بين أهمها السيارة "ريجال تور إكس" بنسختها الأحدث.

طورت شركة شيفروليه نسخة 2020 الأحدث من طرازها المميز "ماليبو" بإضافة تقنيات وإمكانيات جديدة لتنافس بقوة في سوق سيارات سيدان متوسطة الحجم.

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باستثناء بعض الشغوفين بالسيارات. قد لا يعرف كثيرون أشهر المصممين للمركبات حول لعالم الذين بذلوا جهدا كبيرا في تطوير شكل السيارة حتى تلقى القبول من المشتري.

أعلنت شركة شيفروليه عن قرارها بإحالة طراز سونيك للتقاعد رسميا، ما يعني أن نسختها الجديدة لعام 2020 الجاري هي الأخيرة التي تطرح للبيع.

عام 1989 كانت صناعة السيارات حول العالم على موعد مع حدث أربك الأسواق، حين كشفت شركة مازدا اليابانية عن النسخة الأولى من أيقونتها الرياضية MX-5.

حظيت سيارات شركة سوبارو اليابانية بثقة كبيرة من عملائها، لقدراتها المميزة سواء في الاستخدام اليومي السهل، أو اقتحام الطرق الوعرة.