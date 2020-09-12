بويك ريجال تور إكس.. بماذا تميزت نسخة 2020؟

قدمت شركة بويك الأمريكية التابعة لمجموعة "جنرال موتورز" باقة مميزة من الطرازات لعام 2020، ومن بين أهمها السيارة "ريجال تور إكس" بنسختها الأحدث.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات النسخة الجديدة من طراز "ريجال"، شمل الكشف عن قوة محركه وما يتوفر منه من فئات، والتكلفة الرسمية التي يطرح بها.

الجديد بنسخة 2020

في الواقع، لم تجر الشركة تعديلات جوهرية على مواصفات وقدرات طراز بويك Regal TourX 2020، بخلاف تعميم نظام ضبط درجة الحرارة التقنية على كافة الفئات المتاحة من الطراز بنسخته للعام الجاري.





الأسعار

يتوفر الطراز للبيع بالأسواق في 3 فئات، الافتتاحية بسعر 30,295 ألف دولار، تليها فئة Preferred بسعر 33,895 ألف دولار، وأعلى فئة هي Essence بسعر 35,995 ألف دولار.

المحرك

ويتوفر الطراز بكافة فئاته بمحرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، ينتج قوة 250 حصانا، مع عزم دوران 295 لفة/قدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات، ويحظى بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6 ثوان.





استهلاك الوقود

الطراز يستهلك جالونا واحدا لكل 21 ميلا يقطعها على الطريق داخل المدن، وجالونا واحدا لكل 29 ميلا يقطعها على الطريق السريع، وجالونا واحدا لكل 24 ميلا يقطعها بين الطريقين مجتمعين.

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المساحة الداخلية

من الداخل يتمتع طراز بويك Regal TourX، بمساحة تكفي لـ5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تصل المسافة المتوفرة للأقدام إلى 42.1 بوصة، وللأعلى تتوفر مسافة امتداد للرأس تصل لـ 38.8 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تصل مسافة امتداد أسفل المقاعد لـ36.9 بوصة، ومسافة امتداد للأعلى تصل لـ39.6 بوصة.





التقنيات

ويتمتع طراز بويك Regal TourX، بمنظومة تقنية تشمل شاشة عرض بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 7 بوصات، يدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو.

بالإضافة لخاصية اتصال بالهواتف الذكية عبر بلوتوث، وتقنية الإنترنت اللاسلكي التي تدعم الشبكة الرابعة، ونظام صوتي مكون من 7 مكبرات صوتية، وبالفئات المقتدمة من الطراز يتوفر راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والحماية

وتشمل أنظمة الأمن نظام رصد المنطقة العمياء خلف السيارة، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة، وأيضا نظام الحفاظ على المسار، ونظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام الذي يدعمه نظام المكابح ذاتية التفعيل.

بالإضافة لنظام كاميرات مزودة بأجهزة استشتعار لرصد الحركة خلف السيارة.