مرسيدس مهددة بوقف مبيعات سياراتها بعد خسارة قضية ضد شارب اليابانية

الخليج ٣٦٥ نت – بعد فوز شركة نوكيا في نزاعها القضائي بشأن براءة الاختراع ضد دايملر (مرسيدس) الشهر الماضي، ها هي شركة شارب اليابانية تنتصر هي الأخرى في قضية بشأن انتهاك براءات اختراع تقنيات الهاتف المحمول، فقد أصدرت المحكمة حكماً يسمح لشركة شارب بحظر مبيعات سيارات مرسيدس، حيث قالت المحكمة أن شركة صناعة السيارات استخدمت هذه التقنيات دون ترخيص.

هذه الدعوى القضائية هي جزء من معركة قانونية أكبر تخوضها دايملر ضد العديد من شركات التقنيات، فالجدير بالذكر أن نوكيا كانت قد انتصرت عليها في محكمة مانهايم في 18 أغسطس الماضي، إلا أنها لم تُقدم على حظر مبيعات دايملر بعد، حيث قالت المحكمة بأنه لا يمكن لنوكيا المضي قدماً في حظر المبيعات إلا أذا قدمت ضماناً بقيمة 7 مليار يورو (31.1 مليار ريال).

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من جانبها كانت محكمة ميونيخ أكثر تساهلاً مع شارب، حيث فرضت ضماناً بقيمة 5.5 مليون يورو (24.44 مليون ريال) مما يجعل تطبيق هذا الحكم أسهل كثيراً، ويعني ذلك إمكانية تنفيذه بشكل أسهل، إلا أنه لا يزال بإمكان دايملر استئناف قرار المحكمة، وإذا حدث ذلك فلا يُمكن تنفيذ الحكم إلا عند دفاع الفائز للضمانات، وهذا الاستئناف سيكون قضية هامة للغاية لشركة دايملر لن يرغبوا بالتأكيد في خسارتها.

من جانبها قدمت دايملر ببيان بخصوص قرار المحكمة قائلة أنها لا تفهم قرار المحكمة وستستأنف ضده، مؤكدة أنها لا تتوقع أي توقف في الإنتاج أو البيع، وأن لديهم رأي قانوني مختلف حول كيفية ترخيص براءات الاختراع في صناعة السيارات، وأوضحت أن الحكم يتعلق بأجزاء صغيرة من الدعوى الأصلية، لأن شارب قد سحبت مطالبتها جزئياً، والسبب في ذلك هو إبرام ترخيص بين مورد دايملر وشارب في غضون ذلك.