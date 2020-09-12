المجلس العسكري في مالي يتفق على حكومة انتقالية لمدة 18 شهراً المزيد

الخليج 365السبت 2020/9/12 10:00 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المجلس العسكري في مالي، اليوم السبت، الاتفاق حول تشكيل حكومة لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر 18 شهرا.
وقال موسى كمارا، المتحدث باسم المباحثات حول ملامح المستقبل السياسي للبلاد، إن المشاركين اتفقوا على أن الرئيس المؤقت للبلاد يمكن أن يكون عسكريا أو مدنيا.
وأطلق المجلس العسكريّ في مالي، الخميس الماضي، "مشاورات وطنية" استمرت 3 أيام مع أحزاب سياسية، ونقابات ومنظمات غير حكومية، وسط ضغوط خارجية بشأن خططه لإعادة السلطة للمدنيين.
وشارك نحو 500 شخص في المنتدى المنعقد في مركز للمؤتمرات في باماكو عاصمة البلد الواقع في غرب أفريقيا.
ويمثل المنتدى ثاني جولة من المباحثات بين الضباط الصغار الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس/آب، وممثلين مدنيين.
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