دودج دورانجو وتشارجر 2021 نسخ الشرطة تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت دودج رسمياً عن سيارتي الشرطة المحدثتين دورانجو وتشارجر 2021 نسخ الشرطة.

في البداية، حصلت تشارجر على ناقل حركة أوتوماتيكي جديد بثمان سرعات، ونظام دفع كلي، كما أصبح المحرك V6 يُنتج المزيد من القوة وعزم الدوران، ولم تكشف الشركة عن الزيادة في القوة، إلا أننا نتوقع أن تصبح 300 حصان و358 نيوتن.متر من عزم الدوران، أي بزيادة طفيفة قدرها 8 حصان و5 نيوتن.متر.

كما ستستمر دودج في تقديم محرك V8 سعة 5.7 لتر لنسخة الشرطة من تشارجر، لكنه لن يكون متاحاً مع نظام دفع على جميع العجلات، ومن المحتمل أن يُخيب ذلك آمال بعض الضباط، لكن دودج قالت إن المحرك الجديد ستلبي جميع متطلبات رجال الشرطة من حيث التسارع والفرملة والتحكم، كما أشارت إلى حصوله على تحسينات في صرفية الوقود بفضل ناقل الحركة الجديد ذي الثماني سرعات.

وإلى جانب تحديثات المحرك، فإن نسخة الشرطة من تشارجر 2021 أصبحت تدعم كلاً من أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، بالإضافة إلى قدرة السيارة على استيعاب حمولة إضافية، وتتميز السيدان الرياضية أيضاً بسرعة قصوى تبلغ 225 كلم/سا.

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دورانجو 2021 نسخة الشرطة

من جانبها، حصلت نسخة الشرطة من دورانجو 2021 على تحديثات منتصف العمر مثل النسخة القياسية، كما حصلت سيارة الشرطة على جنوط معدنية سوداء جديدة مع أغطية مركزية من الكروم، بينما تم ترحيل محركات V8 سعة 3.6 و5.7 لتر، لكن الموديل حصل على أكثر من 20 ميزة قياسية جديدة بما في ذلك ناقل الحركة المثبت على لوحة العدادات، وتقول دودج أن هذا التغيير يساعد على توفير مساحة كبيرة في الكونسول الوسطي.

وتحتوي دورانجو المحدثة على أربعة مفاتيح مساعدة قابلة للبرمجة، ومقاعد أمامية خاصة بالشرطة لاستيعاب أحزمة العمل، وتشمل المزايا الأخرى نظام التحكم في المناخ ثلاثي المناطق، ومكابح تتحمل الخدمة الشاقة.

وفي النهاية، ستبدأ دودج في إنتاج نسخة الشرطة من تشارجر في وقت لاحق من هذا العام، في حين ستتبعها نسخة الشرطة من دورانجو في أوائل عام 2021.