تعرف على عقوبة استخدام مواقف ذوي الإعاقة لغير المسموح لهم

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت الإدارة إلى أن هذا التصرّف غير مسموح به ويُعد مخالفة مرورية، إذ أن استخدام هذه المواقف من غير هذه الفئة المسموح لها يُعتبر تعدياً صريحاً على حقوقهم.

وجاء في التغريدة: “مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة حق من حقوقهم وضعت لخدمتهم، استخدام غيرهم لها يعتبر تعديًا ومخالفة مرورية”، وتبلغ قيمة الغرامة (500-900) ريال سعودي، بالإضافة إلى حجز السيارة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.