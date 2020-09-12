الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت الإدارة إلى أن هذا التصرّف غير مسموح به ويُعد مخالفة مرورية، إذ أن استخدام هذه المواقف من غير هذه الفئة المسموح لها يُعتبر تعدياً صريحاً على حقوقهم.
وجاء في التغريدة: “مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة حق من حقوقهم وضعت لخدمتهم، استخدام غيرهم لها يعتبر تعديًا ومخالفة مرورية”، وتبلغ قيمة الغرامة (500-900) ريال سعودي، بالإضافة إلى حجز السيارة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على عقوبة استخدام مواقف ذوي الإعاقة لغير المسموح لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.