هل تقوم كيا بتطوير بيك اب لمنافسة فورد رينجر؟

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل كيا على تحسين تشكيلة طرازاتها، وكخطوة في سبيل تحقيق ذلك، تشير تقارير عديدة إلى أنها تخطط لتطوير سيارة بيك اب لمنافسة فورد رينجر، لكن لا يوجد تأكيدات من الشركة حتى الآن.

يُذكر أن داميان ميريديث، مديرة العمليات في كيا أستراليا كانت قد قالت في يوليو 2019 أن الشركة تعمل على البيك اب بالفعل، موضحة أنها ستتوفر كـ بيك اب صغيرة بغمارة واحدة وغمارتين، مشيرة إلى أنها قد تكون جاهزة بين عامي 2022 و2023، لكن منذ ذلك الحين، لم تكشف الشركة عن أية خطط مستقبلية بهذا الخصوص.

الجدير بالذكر أنه عند إطلاق كيا سورينتو الجديدة، كان رولاند ريفيرو، رئيس تخطيط المنتجات في كيا أسترالياً متردداً في التحدث عن هذا المشروع، وقال أنه حصل على أوامر صارمة بعدم التحدث في ذلك، مضيفاً أن المشروع لا يزال على رادار كيا، لكن في هذه المرحلة لا يوجد أية تأكيدات بعد.

في الختام، وفقاً لما عرضناه عليكم حتى الآن، فيبدو أن الشركة لم تستغني عن مشروع تطوير بيك اب لمنافسة فورد رينجر، والتي ستكون أكبر من هيونداي سانتا كروز التي يتم اختبارها حالياً.

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