شيفروليه تكشف عن 5 فئات من ماليبو.. المواصفات والأسعار

طورت شركة شيفروليه نسخة 2020 الأحدث من طرازها المميز "ماليبو" بإضافة تقنيات وإمكانيات جديدة لتنافس بقوة في سوق سيارات سيدان متوسطة الحجم.

وأجرت شيفروليه تعديلات جذابة على التصميم الخارجي مع توفير خيارات أكثر للألوان.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لقدرات ومواصفات نسخة 2020 الجديدة من طراز شيفروليه ماليبو، شمل الكشف عن المحرك، والتقنيات المضافة، وفئات البيع.





الأسعار

يتوفر من الطراز 5 فئات،الافتتاحية L بسعر 22,970 ألف دولار، ثم LS بسعر 24,095 ألف دولار، وفئة RS بسعر 25,095 ألف دولار، ومن بعدها فئة LT بسعر 27,495 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من طراز ماليبو هي فئة Premier التي تتوفر بسعر 34,195 ألف دولار.

المحرك

تعمل كافة الفئات المتوفر من طراز ماليبو بمحرك توربيني سعة 1.5 لتر و ناقل سرعة أوتوماتيكي CVT، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 8 ثواني.

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الوقود

يستهلك الطراز "جالون" كل 29 ميلا يقطعهم على الطريق داخل المدن، ومثله كل 36 ميلا على الطريق السريع.

المساحة الداخلية

تسع لخمسة ركاب، ويتمتع بامتداد للأسفل بالمقاعد الأمامية للأقدام يصل لـ 41.5 بوصة، وامتداد للأعلى للرأس بالمقاعد الامامية أيضا يصل لـ 39.1 بوصة.

ويحظى الطراز من الداخل بنظام معلوماتي متميز يشمل شاشة عرض بقياس 8 بوصة، تدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو.







الأمن والحماية

يتمتع طراز شيفروليه ماليبو بعدة أنظمة تشمل ،التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، والحفاظ على مسافة آمنة مع المركبات عند السير.