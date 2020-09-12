رحلة شيقة بالصور .. أشهر مصممي السيارات حول العالم وأهم أعمالهم

باستثناء بعض الشغوفين بالسيارات. قد لا يعرف كثيرون أشهر المصممين للمركبات حول لعالم الذين بذلوا جهدا كبيرا في تطوير شكل السيارة حتى تلقى القبول من المشتري.

وشهدت صناعة السيارات على مدار تاريخها، مجموعة من المصممين البارزين، الذين ساهموا في تطوير شكل السيارات لتناسب ظروف كل مكان.



وعرض تقرير لموقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، قائمة مميزة، عن أبرز المصممين في هذه الصناعة وأشهر ما قدموه من تصميمات.

بدأ الموقع القائمة بالمصمم الأمريكي Harley J Earl، الذي ولد في عام 1893، وتوفى في عام 1969، وكان من أعظم المصممين الذين عملوا بمجموعة جنرال موتورز، ومن أبرز انجازاته، تصميم الجيل الأول لطراز شيفروليه "كورفيت" الشهير.

ومن بعده بالقائمة، المصمم Battista Farina، مؤسس ماركة "بينينفرينا" الإيطالية الشهيرة، الذي قدم تصميمات لماركات أبرزها "لانسيا"، و"فيراري".

ومن أبرز الموديلات التي صممها Battista Farina عبر مسيرته، طراز فيراري 308 GT4، وآخر طراز قام بتصميمه كان طراز ألفا روميو "سبايدر" عام 1966.

من بعده جاء ضمن القائمة، المصمم Patrick Le Quément من مواليد عام 1945، وهو من أبرز المصممين الذين عملوا لماركة رينو الفرنسية، ومن أبرز تصميماته، طراز Avantime للماركة الفرنسية.

وجاء ضمن القائمة مصمم حاجوار البريطانية، "يان كالوم"، من مواليد عام 1954، وساهم في تصميم العديد من الموديلات المميزة لماركة جاجوار وماركة أستون مارتن.

ومن أبرز تصميمات، موديل جاجوار I-PACE بنسخته الكهربائية الأحدث.

Advertisements

وضمت قائمة "أوتو كار" أيضا المصمم Peter Horbury، الذي عمل بالعديد من شركات السيارات مثل كرايسلر و فولفو، وكان من ضمن المساهمين في تصميم موديل فورد "سييرا"، وطراز فولفو ECC كونسبت.

وضمت القائمة المصمم Giorgetto Guigiaro الذي عمل بماركة ألفا روميو، وقدم تصميمات لماركات أخرى مثل فولكسفاجن ومازيراتي، ومن أبرز الموديلات التي صممها طراز فولكسفاجن Golf Mk1.

وجاء ضمن القائمة أيضا المصمم Frank Rinderknecht، وهو من أبرز المصممين الذين عملوا بشركة فولكسفاجن، ومن أبرز تصميماته، موديل sQuba البرمائي الذي قدمه في عام 2008.

والمصمم Tom Tjaarda، من مواليد عام 1934، وتوفى عام 2017، ومن أبرز تصميماته موديل فيات 124 سبايدر، وطراز فيراري 330GT وموديل "دايتونا 365"، بالإضافة للجيل الأول من طراز "فورد فيستا".

وضمن القائمة، جاء أيضا المصمم Ercole Spada من مواليد عام 1937، وأبرز ما قدمه من تصميمات، أستون مارتن DB4 GT Zagato.

وفي ختام القائمة، جاء Bruno Sacco وهو من أبرز المصممين الذين شهدته مرسيدس الألمانية، ويرجع له الفضل في تطوير تصمميات مرسيدس في حقبة السبعينيات والثمانينيات، وهو المصمم لطراز مرسيدس المميز W124.





