تعرف على جيتور X70S وأبرز مواصفاتها ومميزاتها في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة سعيد محمد البسامي الوكيل الحصري لسيارات جيتور في المملكة العربية السعودية عن سيارتها الجديدة جيتور X70S، ونستعرض فيما يلي أبرز مواصفات السيارة.

الأبعاد

الطول: 4750 مم

العرض: 1910 مم

الارتفاع: 1695 مم

قاعدة العجلات: 2745 مم

التصميم الخارجي

تتمتع جيتور X70S بتصميم انسيابي رائع ويظهر ذلك بوضوح من خلال الشبك الامامي الضخم والمحاط بالكروم والمدمج مع مصابيح LED أمامية ذات تصميم هجومي، بالإضافة إلى شبك تهوية سفلي ومصابيح ضبابية صغيرة، ولا ننسى الإشارة إلى غطاء المحرك الضخم والذي يعطي السيارة مظهر أكثر قوة.

وعلى الجانب نلاحظ قضبان الكروم التي تتماشى مع التفاف النوافذ الجانبية للسيارة بالإضافة إلى الروف راك على السقف، الجنوط جاءت بتصميم مصقول مقاس 20 إنش، أما في الخلف فنرى مصابيح LED أفقية تمتد إلى جانب السيارة، بالإضافة إلى جناح خلفي صغير وشرائط ضوئية سفلية لتضفي على السيارة مظهر رياضي.

التصميم الداخلي

حرصت جيتور على تزويد الاس يو في بكافة عناصر الفخامة والراحة بداية من المواد عالية الجودة المستخدمة في المقصورة وصولاً إلى إلى التقنيات المتطورة، فنرى المقاعد الجلدية الفاخرة والقابلة للتعديل في ست وضعيات بالنسبة للسائق وأربع وضعيات بالنسبة للراكب الأمامي، مع ألوان مدروسة ومتباينة مع تطريز بألوان أخرى وتطعيم من الكروم المطفي في الديكور الداخلي للسيارة.

أما عن التقنيات، فالسيارة تتمتع بشاشتين الأولى بقياس 12.3 إنش للعدادات والأخرى للنظام الترفيهي بقياس 10 إنش أعلى الكونسول الوسطي، مع مجموعة صوتية راقية من بايونير 8 سماعات ولوحة كبيرة الحجم للتحكم بالنظام المناخي تعمل باللمس.

هذا بالإضافة إلى العديد من المميزات الآخرى مثل:

فتحة سقف بانورامية

مقود كهربائي متعدد الإستخدامات

نظام فتح وتشغيل السيارة بدون مفتاح

مثبت سرعة

جهاز استشعار لفتح صندوق الأمتعة

شاحن لاسلكي

مقاعد الخلفية قابلة للإزالة (7 مقاعد)

الأمان

هذا وتتوفر في السيارة العديد من أنظمة الأمان ومساعدة السائق والتي تتضمن:

قفل كرسي الأطفال

نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS

نظام التحذير عند مغادرة المسار LDWS.

نظام ABS للفرامل المانعة للانغلاق

نظام EBD لتوزيع قوة الفرامل

نظام مساعدة الفرامل BAS

نظام التحكم بالجر TCS

نظام الثبات الإلكتروني ESP

نظام الفرامل الإلكتروني أثناء الانتظار EPB

وظيفة التثبيت التلقائي

نظام التحذير للنقطة العمياء

كاميرا رؤية بانورامية 360 درجة

حساسات أمامية وخلفية

مرأة رؤية خلفية ذاتية التعتيم

المحرك

محرك تيربو 1.5 لتر بتقنية الحقن المباشر للوقود مع ناقل حركة مزدوج بستة سرعات، بقوة 156 حصان مع عزم يصل الى 230 نيوتن. متر، وسعة خزان الوقود 55 لتر مع متوسط استهلاك وقود يبلغ 13.6 كم/لتر.

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