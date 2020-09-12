هيونداي باليسيد 2020 متاحة بعرض خاص في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات، حيث كشفت شركة هيونداي موتور اليوم عن مجموعة عروض ترويجية جديدة والتي طرحتها للمشترين احتفالا بإطلاق الطراز الجديد من سيارة “باليسيد” في المملكة العربية السعودية.

يجعل التصميم المتميز لكل من خارج وداخل السيارة مع التشطيبات الفاخرة من باليسيد الجديدة ذات حضور مميز وجريء على الطريق، ومع العروض المغرية؛ يمكن للعملاء اختيار حزم ترويجية حصرية بقيمة مميزة عند شراء أحدث باليسيد من موزعي هيونداي.

*ملحوظة: للاستفادة من العروض قم بملء النموذج أدناه.

تفاصيل العرض:

اتاحة دفعة أولى بنسبة صفر %

عدم وجود رسوم إدارية

مجموعة الخدمة المجانية لمدة 5 سنوات / 100000 كيلومتر، مع جميع الفحوصات التي يشرف عليها مهندسون متخصصون من ذوي الخبرة

صور السيارة:

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