الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة الوعلان للتجارة وكيل سيارات جيلي عن مسابقة “تجربة قيادة وعليها هدية زيادة” في السعودية.. الآن تقدم بتجربة قيادة سيارة بينراي وادخل السحب على ثلاث سيارات من جيلي والوعلان: السحب الأول في 15 سبتمبر 2020

السحب الثاني في 30 سبتمبر 2020

السحب الثالث في 15 أكتوبر 2020 وفيما يلي نتعرف على الشروط: الإشتراك في المسابقة مجاني دون اشتراط الشراء

يتحمل الفائز قيمة تأمين المركبة فقط

تطبق الشروط والأحكام لطلب تجربة القيادة يرجى زيارة الرابط التالي: اضغط هنا أو عبر الواتساب لطلب عنوان الفرع ( اضغط هنا ) Advertisements أو الاتصال على: 920000525

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوعلان للسيارات تطلق مسابقة للفوز بسيارة جيلي بينراي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.