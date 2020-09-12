المرور يوضح 4 مخاطر ناتجة عن تجاوز السرعة المحددة على الطريق

الخليج ٣٦٥ نت – شددّت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ضرورة التقيّد بالسرعات المحددة على الطريق. وأشارت الإدارة إلى أن هناك 4 مخاطر ناتجة عن تجاوز السرعة المحددة على الطريق، ألا وهي: صعوبة تجنب أخطاء السائقين الآخرين تزداد مع السرعة الزائدة.

عدم القدرة على التحكم بالسيارة عند وقوع أي طارئ.

فقدان السيطرة على السيارة.

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