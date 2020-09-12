شيفروليه سونيك تحال للتقاعد.. مواصفات "النسخة الأخيرة"

أعلنت شركة شيفروليه عن قرارها بإحالة طراز سونيك للتقاعد رسميا، ما يعني أن نسخته الجديدة لعام 2020 الجاري هي الأخيرة التي تطرح للبيع.

وقدم موقع "كار آند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات طراز "سونيك" لعام 2020، شمل الكشف عن قوة محركه والمساحة الداخلية والتقنيات المضافة.

الجديد في نسخة 2020

أجرت شيفروليه تعديلات على نسخة 2020 من طراز "سونيك" شملت تخليها عن المحرك سعة 1.8 لتر ضمن فئات الطراز الافتتاحية، وأصبح المحرك المتاح للطراز بكافة فئاته لعام 2020 سعة 1.4 لتر فقط، بالإضافة لعدم طرح نسخ عاملة بناقل سرعة يدوي.





الأسعار

تتوفر نسخة 2020 الأخيرة من شيفروليه "سونيك" بـ 3 فئات، الافتتاحية LS بسعر 17,595 ألف دولار، تليها LT بسعر 19,495 ألف دولار، وأعلى فئة Premier بسعر 21,595 ألف دولار.

المحرك

تتوفر كافة الفئات المطروحة من طراز شيفروليه "سونيك" بمحرك توربيني سعة 1.4 لتر، ينتج قوة 138 حصانا مع عزم دوران 148 لفة/ قدم.

ومع تخلص شيفروليه من ناقل السرعة اليدوي، أصبح الطراز يتوفر فقط بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات، ويمنح الطراز القدرة على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 8.9 ثانية.

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استهلاك الوقود

يستهلك الطراز جالون واحد لكل 26 ميل يقطعهم على الطريق داخل المدن، وجالون واحد لكل 34 ميل يقطعهم على الطريق السريع، وجالون واحد لكل 29 ميل يقطعهم بين الطريقين مجتمعين.





المساحة الداخلية

يتمتع الطراز من الداخل بمساحة تكفي لـ 5 ركاب، ومساحة امتداد سفلى للأقدام بالمقاعد الأمامية تصل لـ 41.8 بوصة، وعليا للرأس تصل لـ 38.7 بوصة.

وللمقاعد الخلفية تتوفر مساحة امتداد سفلى للأقدام تصل لـ 34.6 بوصة، وعليا للرأس تصل لـ 38.1 بوصة.

التقنيات

يحظى طراز شيفروليه سونيك، بنظام معلوماتي متميز، يشمل شاشة عرض بقياس 7.0 بوصة، تدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لنظام اتصال لاسلكي بالانترنت، ونظام اتصال بالبلوتوث، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، ونظام صوتي مكون من 6 مكبرات صوتية.





الأمن والسلامة

تشمل أنظمة السلامة في السيارة، نظام الحفاظ على المسار، ونظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، وأيضا أجهزة استشعار خلفية تساعد السائق أثناء الركن.