أحمد جمال أحمدالسبت 2020/9/12 06:50 م بتوقيت أبوظبي
عام 1989 كانت صناعة السيارات حول العالم على موعد مع حدث أربك الأسواق، حين كشفت شركة مازدا اليابانية عن النسخة الأولى من أيقونتها الرياضية MX-5.
ووفق أرقام المبيعات، أصبح هذا الطراز الأعلى مبيعا ضمن فئة الـ "تو سيتر – كونفرتابل" على مدار تاريخ الصناعة.
وتميز طراز MX-5 على مدار تاريخه بأنه من السيارات الرياضية خفيفة الوزن، ومنخفضة التكلفة، ما أكسبه هذه الشعبية الجارفة بمختلف الأسواق حول العالم.
وعرض تقرير لموقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، مراحل تطور أيقونة مازدا الرياضية منذ الطرح بنهاية حقبة الثمانينات.
وقال، الطراز طرح الجيل الأول منه رسميا للبيع بالأسواق بعد عام من ظهوره في معرض شيكاغو، بمحرك بسعة 1.6 لتر، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 9.1 ثانية.
وعام 1997، طرح الجيل الثاني من الطراز بسعة 1.6 لتر، بسعة 1.8 لتر،بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 7.8 ثانية.
بعد ذلك بـ 7 أعوام، ظهر الجيل الثالث من الطراز بمحرك بسعة 1.8 لتر بفئته الافتتاحية.
وعام 2009، عدلت مازدا الجيل الثالث من طراز MX-5 بمنح المحرك سعة 2.0 لتر ثم عدلته في 2012 بإطارات بقياس أكبر .
وفي عام 2014 طرح الجيل الرابع بمحرك بسعة تتراوح بين 1.5 و 2.0 لتر، وتقنية جديدة لتوفير الوقود باسم Mazda's Skyactiv fuel-saving.
وعام 2018، احتفلت مازدا بالذكرى الـ 30 على طرح طراز MX-5 للمرة الأولى بطرحها نسخة تعمل بمحرك من طراز R-SPORT بسعة 1.5 لتر.
وفي الوقت الحالي، تخطط ماركة مازدا لطرح الجيل الخامس من طراز MX-5 بمحرك هجين.
كانت هذه تفاصيل خبر لعشاق سيارات مازدا.. تعرف على تاريخ الطراز الأعلى مبيعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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