بالصور.. أفضل موديلات سوبارو اليابانية في 10 سنوات

حظيت سيارات شركة سوبارو اليابانية بثقة كبيرة من عملائها، لقدراتها المميزة سواء في الاستخدام اليومي السهل، أو اقتحام الطرق الوعرة.

وخلال السنوات العشر الماضية، طرحت سوبارو في الأسواق مجموعة مميزة من الموديلات، قام موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات بجمع أبرزها في التقرير التالي.

وجاء في المقدمة Exiga الذي طرحته الشركة اليابانية ضمن فئات SUV كروس أوفر، وكان ظهور نسخته الأولى عام 2007 ضمن فعاليات معرض طوكيو الدولي للسيارت.



من بعده جاء ضمن القائمة طراز سوبارو Subaru Tribeca، الذي طرح ضمن فئات suv، بمحرك بسعة 3.6 لتر، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 5 سرعات.

وضمت القائمة ضمن فئات سيدان، طراز "ليجاسي"، عام 2019، بمحرك بسعة 2.5 لتر، وقدرات تقنية مميزة تشمل أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

ثم جاءت نسخة 2020 من طراز WRX STI الرياضي من سوبارو، التي طرحت بمحرك توربيني بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة ( 310 أحصنة) بعزم دوران 290 لفة/قدم.

والقائمة ضمت النسخة التي طرحت لعام 2019 من طراز WRX، بمحرك توربيني 4 أسطوانات، بسعة 2 لتر، وعزم دوران 258 لفة/قدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات.

Advertisements

وضمن القائمة نسخة 2019 من طراز سوبارو Outback ضمن فئات SUV، الذي طرحته الماركة اليابانية بخيارات متعددة فيما يخص المحرك، ويتوفر منه محرك بسعة 2.5 لتر، ذو 4 أسطوانات، ومحرك بسعة 3.6 لتر 6 أسطوانات.

وضمن القائمة نسخة 2020 الجديدة من طراز سوبارو "كروستريك"، التي طرحت بمحرك هجين بسعة 2 لتر ومحركها الكهربائي قادر على السير لمسافة تصل لـ 17 ميلا كحد أقصى للطاقة.

ثم جاء طراز سوبارو BRZ الرياضي، الذي طرح لمنافسة طراز تويوتا 86، ويعمل بمحرك 4 أسطوانات بسعة 2 لتر، وناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات ينتج قوة (205 أحصنة) بعزم دوران 156 لفة/قدم.

وضمت القائمة أيضا نسخة 2020 الأحدث من طراز سوبارو Ascent، ضمن فئة SUV، الذي طرحته الماركة اليابانية، بقدرات لاقتحام الطرق الوعرة، وإمكانيات التخييم والسفاري.

وفي ختام القائمة، جاءت نسخة 2019 من طراز سوبارو Forester التي طرحت بمحرك بسعة 2.5 لتر، بناقل سرعة من طراز CVT.



