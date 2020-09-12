سيارات تعمل بمحركات خارقة.. صراع الأقوياء

مدى قوة محرك السيارات غالبا ما يكون سببا في إقبال البعض على الشراء، وتختلف القوة من مركبة لأخرى وفق هدف تصنيعها.

فالسيارة المخصصة لأغراض عائلية يومية لا تتطلب قوة محرك عالية مقارنة بالسيارة المخصصة لأغراض الدفع الرباعي للتجول بأماكن وعرة كالصحاري أو للسباقات الرياضية.

وعرض تقرير لموقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة ضمت أبرز 10 سيارات تعمل بأقوى المحركات في الأسواق من فئة أربعة أسطوانات، وفق ما ذكر.

وأضاف هذه السيارات تحاكي في قوتها السيارات الرياضية الخارقة.

وجاء في المقدمة طراز هوندا سيفيك Honda Civic Type R، العامل بمحرك توربيني من أقوى المحركات بسعة 2.0 لتر، وينتج قوة ( 306 أحصنة) بمعدل دوران 6500 ألف لفة في الدقيقة، و 295 لفة/قدم.





ثم جاء طراز بي إم دبليو BMW 740e XDrive IPerformance بمحرك سعة 2.0 لتر، وينتج قوة( 255 حصانا) مع عزم دوران 300 لفة/قدم.





من بعده جاء طراز سوبارو Subaru WRX STi يمحرك سعة 2.5 لتر، توربيني بعزم دوران 295 لفة/قدم، ومعدل 2500 لفة/دقيقة، ويصل معدل التسارع بهذا الطراز من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.8 ثانية.





وجاء بالقائمة، طراز جاجوار F-Pace العامل بمحرك توربيني بقوة 2.0 لتر، وينتج قوة( 300 حصان)، مع عزم دوران 295 لفة/قدم، ومن مميزات هذا المحرك معدل استهلاكه الاقتصادي للوقود.





وضمت القائمة، طراز بورش 718 Cayman العامل بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة (365 حصان )مع عزم دوران 317 لفة/قدم.

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ثم جاء طراز فولكسفاجن Volkswagen Golf R الذي يعمل بمحرك توربيني ذو سعة 2 لتر بعزم دوران 280 لفة/قدم.





ومن ماركة أودي الألمانية، جاء ضمن قائمة موقع "هوت كارز" طراز S3، العامل بمحرك من أقوى المحركات ذات الأربعة اسطوانات، ويأتي بسعة 2.0 لتر، بعزم دوران 280 لفة/قدم.





بعد ذلك جاء ضمن القائمة طراز ميتسوبيشي Mitsubishi Lancer Evolution، العامل بمحرك أربعة أسطوانات توربيني بسعة 2.0 لتر، مع عزم دوران 300 لفة/قدم.





ومن بعده بالقائمة جاء طراز فورد موستانج EcoBoost الرياضي المميز، العامل بمحرك أربعة اسطوانات توربيني بسعة 2.3 لتر، ينتج قوة (310 أحصنة)، مع عزم دوران 320 لفة/قدم.





وفي ختام القائمة، جاء أقوى طراز في العالم ، مرسيدس Mercedes-AMG CLA45، العامل بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة( 416 حصانا) مع عزم دوران 369 لفة/قدم.







