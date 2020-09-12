المبيعات السيئة تحيل 18 سيارة للتقاعد.. تعرف عليها

مع بداية عام 2020 الجاري، أعلن عن أسماء 6 سيارات اتخذ بحقها قرار وقف التصنيع، وإحالتها للتقاعد مطلع 2021 المقبل.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، قائمة محدثة، شملت أسماء 12 سيارة أخرى، تنضم لقائمة السيارات التي اتخذ بحقها قرار وقف التصنيع مع نهاية العام الجاري، ولن نراها بداية من عام 2021، ليصل الإجمالي إلى 18 سيارة.

وكانت القائمة التي أعلن عنها مبكرا، بداية عام 2020، قد ضمت موديلات مثل طراز بي إم دبليو i8 الكهربائي، وطراز ألفا روميو 4c.

في حين جاء بالقائمة المحدثة، كل من طراز أكيورا RLX، الذي قال موقع "كار أند درايفر"، إنه حقق مبيعات سيئة خلال عام 2019، بإجمالي 1019 نسخة بيعت منه فقط، داخل أسواق الولايات المتحدة.

وكانت بداية ظهور هذا الطراز في عام 1998، وبيعت منه حتى الآن ماركة أكيورا التابعة لهوندا، إجمالي 70 ألفا و770 نسخة.

كما أعلن أيضا عن تقاعد طراز CT6 من ماركة كاديلاك الأمريكية، الذي تراجعت مبيعاته أيضا خلال عام 2019 حيث بيعت منه 7 آلاف و951 نسخة فقط، ما دفع شركة كاديلاك لإعلان وقف تصنيعه خلال عام 2020 على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مع نهاية العام.

وكانت أعلى نسبة مبيعات سبق وأن حققها طراز كاديلاك CT6 في عام 2017، حين بيعت منه 10 آلاف و542 نسخة.

ومن السيارات التي سنودعها في عام 2021 بسبب تراجع المبيعات من ماركة دودج الأمريكية، كل من طراز Grand Caravan وطراز Journey.





ومن بعدهما جاء ضمن السيارات التي أعلن عن تقاعدها حديثا، طراز هوندا سيفيك، وتحديدا (SI وكوبيه)، وذلك ضمن خطة هوندا بوقف طرح كافة النسخ التابعة للجيل العاشر الحالي من موديلات سيفيك، وتمهيدا لطرح الجيل الـ11 من هذا الطراز المميز.

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ومن هوندا أيضا، جاء ضمن القائمة، طراز FIT، الذي أعلنت الماركة اليابانية عن وقف تصنيعه بعد التراجع الكبير في مبيعاته خلال عام 2019، حيث بيعت منه 35 ألفا و414 نسخة، مع العلم بأن أعلى معدل مبيعات نجح هذا الطراز في تحقيقه كان في عام 2008 بوصوله لمبيعات 79 ألفا و794 نسخة.

وأعلن أيضا عن قرار بوقف طرح طراز هيونداي إلنترا GT، وهي الفئة الهاتش باك من طراز إلنترا المميز، والذي كان بداية ظهوره في عام 2013، وطرحت آخر نسخة منه لعام 2020.

ومن بعده جاء ضمن قائمة "كار أند درايفر" المحدثة للسيارات المقرر تقاعدها، طراز GS من ماركة لكزس اليابانية، الذي كان بداية ظهوره في عام 1993.

ومن ماركة لينكولن، يحال للتقاعد مع بداية 2021، طراز Continental بعد رحلة طويلة من النجاحات، حيث كان بداية ظهوره في عام 1939، قبل أن يتوقف طرحه في عام 1948، ثم عاد الطراز من جديد في عام 1956، وتوقف طرحه مرة أخرى في عام 2002، وأعادت لينكولن تصنيعه من جديد حتى قررت وقف طرح للمرة الثالثة مع نهاية 2020.

ومن ماركة لينكولن أيضا، جاء ضمن القائمة طراز MKZ، الذي يتوقف تصنيعه نهاية 2020، بسبب تراجع مبيعاته في عام 2019، حيث بيع منه 17 ألفا و725 نسخة، مع العلم بأن أعلى معدل مبيعات كان في عام 2007 حين بيعت منه 34 ألفا و363 نسخة.

وجاء ضمن قائمة "كار أند درايفر" طراز مرسيدس، SLC/SLK والذي يعاني من تراجع كبير في مبيعاته بسبب تراجع شعبية السيارات الرودستر.

وفي ختام القائمة، جاء طراز تويوتا ياريس، الذي تقرر وقف تصنيعه نهاية العام الجاري، ولن نرى أي نسخ جديدة منه في عام 2021.