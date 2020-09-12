أسعار سيارات جيب 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%

الخليج ٣٦٥ نت – نستمر أعزائنا متابعي الخليج ٣٦٥ نت في جولة على الوكالات للتعرف على أسعار السيارات بعد ارتغاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، حيث سنلقي نظرة اليوم على أسعار سيارات جيب 2020 – 2021، لدى وكيلها شركة المتحدة للسيارات. جيب جراند شيروكي يمحرك 3.6 لتر 6 سلندر 4×2 لاريدو بسعر 144,900 ريال

4×4 لاريدو بسعر 150,700 ريال

فئة S بسعر 188,600 ريال

فئة ساميت بسعر 242,700 ريال جيب رانجلر بمحرك 3.6 لتر 6 سلندر بابين سبورت بسعر 154,000 ريال

بابين صحارى بسعر 190,900 ريال

بابين روبيكون بسعر 207,000 ريال

4 ابواب سبورت بسعر 170,200 ريال

4 ابواب صحارى بسعر 204,700 ريال

4 ابواب روبيكون بسعر 223,000 ريال

4 ابواب نايت ايجل بسعر 213,900 ريال جيب شيروكي Advertisements سبورت دفع امامي بسعر 104,700 ريال

لونجيتود دفع كلي بسعر 115,000 ريال جيب جلاديتور 3.6 لتر 6 سلندر سبورت بسعر 202,700 ريال

اوفر لاند بسعر 231,500 ريال

روبيكون بسعر 260,200 ريال جيب كومباس ليمتد بلس بسعر 131,100 ريال

ليمتد اس بسعر 136,900 ريال في الختام، جميع سيارات جيب تأتي بضمان ضمان المصنع 3 سنوات او 600,000 كم، ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.

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