- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
الخليج ٣٦٥ نت – نستمر أعزائنا متابعي الخليج ٣٦٥ نت في جولة على الوكالات للتعرف على أسعار السيارات بعد ارتغاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، حيث سنلقي نظرة اليوم على أسعار سيارات جيب 2020 – 2021، لدى وكيلها شركة المتحدة للسيارات.
جيب جراند شيروكي يمحرك 3.6 لتر 6 سلندر
- 4×2 لاريدو بسعر 144,900 ريال
- 4×4 لاريدو بسعر 150,700 ريال
- فئة S بسعر 188,600 ريال
- فئة ساميت بسعر 242,700 ريال
جيب رانجلر بمحرك 3.6 لتر 6 سلندر
- بابين سبورت بسعر 154,000 ريال
- بابين صحارى بسعر 190,900 ريال
- بابين روبيكون بسعر 207,000 ريال
- 4 ابواب سبورت بسعر 170,200 ريال
- 4 ابواب صحارى بسعر 204,700 ريال
- 4 ابواب روبيكون بسعر 223,000 ريال
- 4 ابواب نايت ايجل بسعر 213,900 ريال
جيب شيروكي
- سبورت دفع امامي بسعر 104,700 ريال
- لونجيتود دفع كلي بسعر 115,000 ريال
جيب جلاديتور 3.6 لتر 6 سلندر
- سبورت بسعر 202,700 ريال
- اوفر لاند بسعر 231,500 ريال
- روبيكون بسعر 260,200 ريال
جيب كومباس
- ليمتد بلس بسعر 131,100 ريال
- ليمتد اس بسعر 136,900 ريال
في الختام، جميع سيارات جيب تأتي بضمان ضمان المصنع 3 سنوات او 600,000 كم، ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار سيارات جيب 2020 – 2021 بعد الضريبة 15% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.