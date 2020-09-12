منافسة قوية بين فيات 500X وكيا نيرو في سوق "كروس أوفر"

شهدت سوق السيارات خلال عام 2020 منافسة قوية بين الموديلات التي طرحت ضمن فئة "كروس أوفر"، كان من أبرزها طراز فيات 500X ونظيره كيا نيرو بنسخته الهجينة.

وقارن موقع "كار باظ"، بين الطرازين، وبدأ بطراز فيات، الذي يتوفر منه للبيع 4 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم POP بسعر 24 ألفا و590 دولارا، وأعلى فئة هي Trekking Plus بسعر 29 ألفا و495 دولارا.

وفيما يخص طراز كيا نيرو الهجين، فيتوفر منه للبيع بالأسواق 5 فئات، الافتتاحية منه باسم LX بسعر 25 ألفا و990 دولارا، وأعلى فئة منه تتوفر بسعر 32 ألفا و790 دولارا، وهي فئة EX Premium.









المواصفات

وأكد الموقع أن طراز كيا نيرو يتوفر بطول 171.5 بوصة، وارتفاع 60.4 بوصة، وعرض بحد أقصى 71.1 بوصة، وقاعدة عجلات بقياس 106.3 بوصة.

وطراز فيات 500 x، يتوفر بطول 167.2 بوصة، وارتفاع 63.7 بوصة، وعرض بحد أقصى 70.7 بوصة، وقاعدة عجلات بقياس 101.2 بوصة.

المحرك

قال موقع "كار باظ" إن طراز فيات 500X بنسخته لعام 2020، يطرح بمحرك توربيني بسعة 1.3 لتر ينتج قوة 177 حصانا، وعزم دورانه 210 لفة/قدم، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي ذو 9 سرعات، وقدرة تسارعه من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 8.5 ثانية.

أما طراز كيا نيرو الهجين، فيأتي بسعة 1.6 لتر، وينتج محركه قوة إجمالية تصل إلى 139 حصانا، وعزم دوران 195 لفة/قدم، ويعمل الطراز بناقل سرعة أوتوماتيكي dual-clutch مزود بـ6 سرعات، وقدرة تسارعه من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 8.6 ثانية.









الوقود

تستهلك الفئة الأعلى من طراز كيا نيرو من الوقود معدل واحد جالون لكل 51 ميلا يقطعها الطراز على الطريق داخل المدن، وواحد جالون لكل 46 ميلا على الطريق السريع.

أما طراز فيات 500 X، فيستهلك بكافة فئاته معدل واحد جالون 24 ميلا يقطعها الطراز على الطريق بالمدن، وواحد جالون لكل 30 ميلا على الطريق السريع.

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انتقل الموقع بعد ذلك للمقارنة بين المساحة الداخلية بكل طراز، وبدأ بطراز فيات 500X، الذي يتمتع من الداخل بمساحة تكفي لـ5 ركاب، ومساحة أسفل المقعد الأمامي للأقدام تصل لـ41.4 بوصة، وللأعلى للرأس تصل لـ39.1 بوصة.

وللمقاعد الخلفية تتوفر مساحة به للأقدام تصل لـ34.8 بوصة، وللأعلى للرأس تصل إلى 37.8 بوصة.

وطراز كيا نيرو، يكفي من الداخل بمساحته لـ5 ركاب، وتتوفر به مساحة أسفل المقاعد الأمامية للأقدام بقياس 41.7 بوصة، وللأعلى للرأس 40.1 بوصة، وللمقاعد الخلفية تتوفر به المساحة للأسفل حتى 37.4 بوصة، وللأعلى حتى 39.1 بوصة.









التقنيات

فيما يخص القدرات التقنية بالطرازين، قال موقع "كار باظ"، إن طراز كيا نيرو من الداخل يتمتع بشاشة معلوماتية بقياس يبدأ من 8 بوصات، تدعمها أنظمة أندرويد أوتو وأبل كار بلاي، بالإضافة لخاصية الاتصال الللاسلكي بالإنترنت وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، ووصلات USB بقوة شحن 12 فولت.

أما طراز فيات 500X، فمن الداخل يتمتع بنظام معلوماتي يشمل شاشة معلوماتية بقياس 7 بوصة، تضم أنظمة تشغيل أندرويد أوتو أبل كار بلاي وخاصية اتصال بالهواتف الذكية عبر بلوتوث.

ويتوفر ضمن المنظومة المعلوماتية لطراز فيات راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، ونظام صوتي مكون من 6 مكبرات، ووصلات USB بقوة 12 فولت لشحن الهواتف الذكية.









الأمن والحماية

اختتم موقع "كار باظ" المقارنة بين طرازي فيات 500X وكيا نيرو، بالكشف عن أنظمة الأمن المساعدة للسائق المضافة بهما، وبدأ بطراز فيات الذي يتمتع بأنظمة تشمل كشافات أمامية بعيدة المدى تفعل ذاتيا.

وكل من نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام الوشيك، ونظام الحفاز على المسار، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات بضبط السرعة، ونظام لرصد المناطق العمياء خلف السيارة.

أما طراز كيا نيرو، فيتمتع بأنظمة أمن مساعدة للسائق تشمل، نظام الحفاظ على المسار، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات بضبط السرعة، ونظام رصد الحركة خلف السيارة، ونظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام الوشيك.