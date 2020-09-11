ارتفاع مبيعات السيارات الهندية خلال أغسطس الماضي

كتب: باسل الحلواني

أكدت رابطة صناع السيارات الهندية ، أن مبيعات سيارات الركوب في الهند، قد ارتفعت خلال شهر أغسطس الماضي، مسجلة مبيعات بلغت 215 ألف و916 سيارة في شهر أغسطس الماضي، مقابل 189 ألف و129 سيارة خلال نفس الشهر

من العام الماضي.

وأفادت الرابطة بأن مبيعات السيارات المحلية بلغت 124 ألفا و715 سيارة، بزيادة سنوية نسبتها 1ر14%.

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وارتفعت مبيعات المركبات التي تسير على عجلتين في أغسطس بنسبة 3% مقارنة بنفس الشهر

من العام الماضي لتصل إلى 56ر1 مليون وحدة.

وباعت شركات السيارات الهندية 552 ألف و429 سيارة ركوب خلال الفترة من أبريل حتى أغسطس الماضيين، في تراجع نسبته 4ر49% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت مبيعات المركبات التي تسير على عجلتين خلال الفترة من إبريل حتى أغسطس بنسبة 6ر48% إلى 1ر4 مليون وحدة.