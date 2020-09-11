مازدا تكشف عن CX-3 الجديدة كلياً

كتب: باسل الحلواني
أطلقت صانعة السيارات اليابانية مازدا، رسمياً الشكل الجديد من السيارة الصغيرة التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV مازدا CX-3.
وجاء النموذج الجديد من CX-3،بباقة من التعديلات، في مقدمتها شبكة المبرد، كما تم تجهيز مازدا CX-3، بكشافات ليد، مع توفير كشافات ماتريكس ضمن باقة التجهيزات الاختيارية الإضافية.
وزودت مازدا CX-3، بمحرك بنزين سعة 2 لتر بتقنية الحقن المباشر بقوة 121 حصان/206 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ويبلغمعدل استهلاك السيارة من الوقود 3ر5 لتر/100 كلم، بفضل نظام إيقاف أسطوانات المحرك عن العمل، كما يتوفر للسيارة ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.
وتأتي مازدا CX-3، بأنظمة ترفيهية كنظام الملتيميديا Connect، وخاصية دمج الهواتف الذكية عبر آبل كار بلاي، كما تزخر السيارة الجديدة بعدة أنظمة مساعدة، تزيد من خصائص السلامة بالسيارة، أبرزها كاميرا 360 درجة ومساعد الفرامل الاضطراري، الذي يتعرف على المارة حتى في الظلام.
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