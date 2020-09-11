ماكلارين تعرض مقراتها الرئيسية للبيع لتفادي الإفلاس

الخليج ٣٦٥ نت – في مايو الماضي طلبت ماكلارين قرضاً من الحكومة البريطانية لمساعدتها على تجاوز أزمة الكورونا التي أدت لتوقف إنتاج الشركة لأشهر وانهيار المبيعات العالمية، مع رفض الحكومة للقرض باعتبار أن ماكلارين لديها مسارات أخرى للحصول على التمويل.

وقتها صرحت ماكلارين أن من الخطط المحتملة رهن المقرات الرئيسية للشركة للحصول على قرض، والآن تطورت هذه الخطة لبيع محتمل للمقرات الرئيسية بالكامل بحوالي 200 مليون جنيه استرليني، ما يعادل 976 مليون ريال، ولكن بدون مغادرة الشركة للمقرات، بل ستشترط بقاءها كمستأجر للمكان.

وقد تم بناء المقرات الرئيسية في 2003 وتشمل المبني الرئيسي لماكلارين ومجموعة سيارات ماكلارين التاريخية النادرة ونفق رياح للاختبارات ومساحة طبيعية واسعة تشمل عدة بحيرات.

ماكلارين أكدت على خبر البيع المحتمل للمقرات الرئيسية والبقاء فيها كمستأجر ضمن خطة الشركة للحصول على تمويل شامل لضمان استمرار عملياتها.

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