"سنتا في" تضع هيونداي على قمة سوق سيارات SUV

ضمن فئات SUV كبيرة الحجم، هيمنت شركة هيونداي على سوق السيارات خلال عام 2020 بطرحها لمجموعة متميزة من الموديلات، كان من ضمنها طراز "سانتا في" المميزة بنسخته الأحدث للعام الجاري.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات هذا الطراز بنسخته الجديدة، شمل الكشف عن قوة محركه والتقنيات المضافة له، وما يتوفر منه من نسخ للبيع بالأسواق.

تحدث الموقع في البداية عن التعديلات التي أجريت على نسخة 2020 الجديدة من طراز "سنتا في"، وأفاد بأن الفئات الافتتاحية من الطراز تحظى ببعض القدرات التقنية الأمنية المميزة، مثل نظام تنبيه السائق في حالة تركه للسيارة دون إحكام إغلاقها.





الأسعار

قال الموقع إن طراز "سنتا في" لعام 2020، تتوفر منه للبيع بالأسواق 3 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية SE بسعر 26 ألفا و995 دولارا، ومن بعدها الفئة المتوسطة SEL بسعر 28 ألفا و745 دولارا، ثم الفئة الأعلى Limited بسعر 36 ألفا و745 دولارا.





المحرك

وتعمل فئة طراز "سنتا في" الافتتاحية بمحرك بقوة 185 حصانا، مع عزم دوران 178 لفة/قدم، بسعة 2.4 لتر، ويتوفر بالطراز محرك أقوى توربيني يمكن لعملاء هيونداي طلبه عند شراء الفئات الأعلى، ينتج قوة 235 حصانا، وسعته 2.0 لتر.

وتختلف قدرة التسارع بين المحركين، فيمكن للمحرك الافتتاحي ذي سعة 2.4 لتر، أن يتسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 9 ثواني، في حين المحرك الأقوى من طراز "سنتا في"، التوربيني ذي سعة 2.0 لتر، يحتاج إلى 8 ثواني للتسارع بهذا المعدل.

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الوقود

قال موقع "كار أند درايفر"، إن الفئات العاملة بمحرك بسعة 2.4 لتر من طراز هيونداي "سنتا في"، تستهلك من الوقود معدل واحد جالون لكل 22 ميلا يقطعها الطراز على الطريق داخل المدن، وواحد جالون لكل 29 ميلا يقطعها الطراز على الطريق السريع.

في حين يستهلك المحرك التوربيني الآخر بالطراز، واحد جالون لكل 20 ميلا يقطعها الطراز على الطريق داخل المدن، وواحد جالون لكل 27 ميلا يقطعها الطراز على الطريق السريع.





المساحة الداخلية

ذكر الموقع بعد ذلك القياسات الداخلية لطراز "سنتا في"، وأفاد بأن الطراز يكفي من الداخل لـعدد 5 ركاب، وتتوفر به مساحة امتداد سفلى للأقدام بالمقاعد الأمامية تصل إلى 44.1 بوصة، ومساحة للأعلى للرأس تصل 41.2 بوصة.

أما المقاعد الخلفية فتصل بها مساحة امتداد القدم للأسفل إلى 40.9 بوصة، وللأعلى إلى 39.2 بوصة.

التقنيات

ومن الداخل يتمتع طراز هيونداي :سنتا في"، بمظومة تقنية مميزة، تشمل شاشة معلوماتية بقياس 7 بوصات، تدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع نظام صوتي مكون من 12 مكبرا صوتيا بقوة 630 وات.





الأمن والسلامة

اختتم الموقع عرضه لمواصفات الطراز، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل كل من نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام الحفاظ على مسافة أمنة بين المركبات، ونظام التنبيه حين الخروج عن المسار.