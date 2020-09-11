الخليج ٣٦٥ نت – ستضمن حكومة اليابان 43% من قرضين لنيسان، الأول من بنك التنمية الياباني بقيمة 1.7 مليار دولار (6.4 مليار ريال)، والثاني من مجموعة ميزوهو اليابانية.
بالمجمل، ستضمن الحكومة اليابانية حوالي 2.7 مليار دولار (10.1 مليار ريال) من مجمل القرضين البالغ قيمتهما 6.7 مليار دولار (25 مليار ريال)، والضمان هنا يعني أن دافعي الضرائب في اليابان سيتكفلون بـ 80% من قيمة المبلغ في حالة عجز نيسان عن دفعه، وهو أكبر ضمان تقوم به الحكومة اليابانية لشركة خاصة على الإطلاق.
ويُذكر أن نيسان أخذت قروضاً أخرى بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار (6 مليار ريال)، ولكن حكومة اليابان لم تضمن أي جزء فيهم.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة اليابان تضمن 10.1 مليار ريال من القروض لنيسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.