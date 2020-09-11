حكومة اليابان تضمن 10.1 مليار ريال من القروض لنيسان

الخليج ٣٦٥ نت – ستضمن حكومة اليابان 43% من قرضين لنيسان، الأول من بنك التنمية الياباني بقيمة 1.7 مليار دولار (6.4 مليار ريال)، والثاني من مجموعة ميزوهو اليابانية.

بالمجمل، ستضمن الحكومة اليابانية حوالي 2.7 مليار دولار (10.1 مليار ريال) من مجمل القرضين البالغ قيمتهما 6.7 مليار دولار (25 مليار ريال)، والضمان هنا يعني أن دافعي الضرائب في اليابان سيتكفلون بـ 80% من قيمة المبلغ في حالة عجز نيسان عن دفعه، وهو أكبر ضمان تقوم به الحكومة اليابانية لشركة خاصة على الإطلاق.

ويُذكر أن نيسان أخذت قروضاً أخرى بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار (6 مليار ريال)، ولكن حكومة اليابان لم تضمن أي جزء فيهم.

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