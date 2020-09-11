فاست آند فيوريس ٩ أحداثه تنتقل إلى الفضاء!

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الخليج ٣٦٥ نت – في البداية، تمحورت سلسلة أفلام Fast & Furious حول سباقات الشوارع غير القانونية، والآن في الجزء التاسع ستنتقل السلسلة للفضاء طبقاً لتقارير أخيرة شبه مؤكدة.
ونعلم حالياً الكثير من التفاصيل عن الجزء التاسع، مثل مشاركة المصارع الشهير جون سينا ولعبه دور أخ بطل السلسلة دومينيك توريتو، مع عودة المخرج المحبوب للسلسلة جاستن لين.
كل جزء جديد من الأفلام يخترق حدوداً جديدة غير مسبوقة في عالم أفلام السيارات، ولا شك في أن الفضاء سيمثل ذروة الإبداع السينيمائي في هذه السلسلة.. وسينطلق الجزء التاسع في صالات السينما العام القادم.
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