انشطار اودي R8 إلى نصفين بعد اصطدامها بـ 13 سيارة “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – انشطرت سيارة اودي R8 سبايدر لنصفين بعد اصطدامها العنيف بـ 13 سيارة مركونة في غرب باريس مع هروب سائقها من مكان الحادث.

ولم يُصب أحد بأذى من الحادث، بينما اكتشفت الشرطة أن الأودي تم تأجيرها مع سيارة بورش 911، مع انفصال خلفيتها بالكامل بسبب عنف الصدمات المتوالية.

محرك الـ V10 انفصل عن جسد السيارة واحترق سريعاً بعد الحادث، وقد قام خمس ملاك على الأقل للسيارات المتضررة برفع شكاوى لتقصي والقبض على سائق الاودي R8 لأخذ تعويضات منه.

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