الخليج 365 - سمر رضاالجمعة 2020/9/11 07:33 م بتوقيت أبوظبي
قتل شخص وأصيب 10 أخرون، الجمعة، جراء انفجار شديد بأحد المحال التجارية قرب العاصمة الإيرانية طهران.
وصرح كيان سلطان بور، رئيس الإطفاء في بلدية نسيم شهر، التابعة لمحافظة طهران، أنه "خلال الانفجار المروع في نسيم شهر عصر اليوم (الجمعة)، تضرر أكثر من 30 مبنى سكني."
وأضاف: كان الانفجار قويا لدرجة أن بعض المباني تحطم زجاجها وبعض المباني الأخرى تشققت جدرانها وتعرضت للتخريب.
وأوضح أنه جراء الانفجار المروع ألحق الضرر بـ23 مركبة أيضًا، فيما لقيي شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرون.
وفيما لا تزال اسباب الحادث غير معروفة، تواصلت سلسلة الانفجارات والحرائق الغامضة التي ضربت مراكز استراتيجية داخل إيران مؤخرا، بعد أن اشتعلت النيران في جزء من مجمع بتروكيماويات يقع جنوب غرب البلاد، في يوليو/تموز الماضي.
اندلعت عدة حرائق بوتيرة متسارعة في المراكز الصناعية والحضرية الإيرانية على مدار الأسابيع الماضية، في حين استبعد مسؤولون احتمالات أن الأسباب وراء الأحداث المذكورة متعمدة أو ناجمة عن أعمال تخريبية.
واعتبر مسؤولون أمنيون سابقون أن مجموعة العمليات الأخيرة التي استهدفت المنشآت النووية داخل إيران تؤشر على انهيار أمني لدى الأخيرة.
وذكرت محطة "إيران إنترناشونال" الناطقة بالفارسية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، نقلا عن مسؤولين أمنيين أمريكيين وإسرائيليين سابقين أن تلك المنشآت النووية الإيرانية تدار بواسطة مليشيات الحرس الثوري.
وأوردت المحطة الإخبارية في تقرير لها أن المنشآت الإيرانية تعرضت لـ 7 عمليات مدمرة خلال الأسابيع الأخيرة، آخرها انفجار وقع في منشأة "نطنز" النووية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخص وإصابة أخرين في انفجار بمدينة نسيم شهر بالعاصمة الإيرانية طهران المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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