انطلاق كاديلاك CT4 و CT5 موديلات 2021 بتحديثات تقنية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كاديلاك عن CT4 وCT5 موديلات 2021 ببعض التحديثات الهامة، مثل لوحة عدادات رقمية جديدة 12 إنش، مع نظام سوبر كروز محدث بخاصية تغيير حارة الطريق بالأوامر لبعض الفئات.

كما تم تحديث نظام المعلومات الترفيهية وإضافة تطبيقات أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مع خاصية جديدة تمنع حركة الجير لـ 20 ثانية في حالة نسيان السائق لوضع حزام المقعد، مع إمكانية وقف الخاصية حسب رغبة السائق.

كما حصلت السيارتان على أنظمة سلامة قياسية مثل كبح الطوارئ الأوتوماتيكي بخاصية التعرف على المشاة والتحذير المبكر من الاصطدام بدون دفع أموال إضافية.

وأضافت كاديلاك مواد أفخم والمزيد من الجلود في موديلات V الرياضية ، مع استخدام أوسع لألياف الكربون للزخرفات الداخلية، وسيصل الموديلان للوكالات في الخريف القادم.

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