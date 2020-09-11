المرور الأسترالي يجرب فكرة الإحراج العلني لمخالفي السرعة بدل إصدار تذاكر

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الخليج ٣٦٥ نت – قررت شرطة المرور في مدينة Perth الأسترالية اختبار أسلوب جديد من العقاب على تجاوز الحد الأقصى للسرعة في الطرق السريعة، وهو الإحراج العلني للمخالفين بدلاً من إصدار تذاكر المخالفة.
الشرطة ستختبر الفكرة لمدة عام لدراسة فوائدها.. وسيتم وضع 15 كاميرا في إحدى الطرق السريعة التي سيجري فيها الاختبار، وفي حالة اكتشاف أن أحد السائقين تجاوز الحد الأعلى للسرعة، سيتم عرض السرعة المخالفة ليراها الجميع.
مع ذلك سخر الكثير من المتابعين من الفكرة، وحتى بعض المنظمين لها اعترفوا أن الشرطة ستعود بشكل مؤكد لإصدار تذاكر مخالفة بعد مرور فترة العام.
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