لامبورجيني أفنتادور تودع السوق بعد مبيعات قياسية

حققت السيارة الرياضية الفارهة لامبورجيني أفنتادور (Aventador) رقما قياسيا جديدا في مبيعاتها، في ختام رائع لمشوارها بالأسواق والذي يتوقع أن يسدل الستار عليه بنهاية العام الجاري لأسباب بيئية.

وتمكنت السيارة الإيطالية من الوصول إلى رقم قياسي في المبيعات عند 10 آلاف نسخة، بعد مرور أقل من 10 سنوات على طرحها.



وحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن طراز Aventador طرح في الأسواق عام 2011.





ونشرت الشركة الإيطالية صورة للنسخة المبيعة رقم 10,000 من فئة SVJ Roadster التابعة لهذا الطراز المميز.

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وهذه النسخة تعمل بمحرك V12 بسعة 6.5 لتر، ينتج قوة 700 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى 62 ميلا في الساعة خلال 2.9 ثانية.

وتصل السرعة القصوى لهذه النسخة إلى 217 ميلا في الساعة.

ومن المتوقع أن تكون النسخة المطروحة لعام 2020 من طراز لامبورجيني Aventador هي النسخة الأخيرة من هذا الطراز بمختلف فئاته، نظرا للضوابط الخاصة بالانبعاثات الضارة، والتي ستطبق على شركات صناعة السيارات الخارقة.

وتتعلق هذه الضوابط بمحركات V12 ذات الـ 12 أسطوانة، وهي من ذات نوعية المحركات التي يعمل بها طراز Aventador.



