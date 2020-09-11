أداء استثنائي لطراز هيونداي إلنترا GT نسخة 2020.. المواصفات والأسعار

طرحت ماركة هيونداي الكورية الجنوبية نسخة 2020 الأحدث من طراز إلنترا GT، بهيكل خارجي "هاتش باك"، وضمن فئات "جراند تورز" عالية الأداء المميزة.

وقدم موقع "كار آند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات طراز هيونداي إلنترا GT، شمل الكشف عن قوة محركه والفئات التي تتوفر به للبيع بالأسواق وتكلفته الرسمية.

الجديد بنسخة 2020

على عكس الفئة السيدان من طراز إلنترا لم تغير هيونداي أي من مواصفات نسخة 2020 الجديدة من إلنترا GT الهاتش باك، فهي تحتفظ بغالبية مواصفاتها الرئيسية التي طرحت بها نسخة 2019.





الأسعار

ويتوفر من طراز إلنترا GT من هيونداي فئتين للبيع بالأسواق بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية تتوفر بسعر 21,605 ألف دولار، والفئة الأعلى من الطراز باسم N Line وتتوفر بسعر 24,455 ألف دولار.

المحرك

تتوفر فئات طراز إلنترا GT بمحركان يختلفان في السعة والقدرات، فإن الفئة الافتتاحية من الطراز تحظى بمحرك بسعة 2.0 لتر ويعمل بناقل سرعة أوتو ماتيكي مزود بـ6 سرعات، في حين أن الفئة الأعلى من الطراز N Line تتوفر بمحرك بسعة 1.6 لتر توربيني ويتوفر معه ناقل سرعة يدوي ذو 6 سرعات، أو اوتوماتيكي ذو 7 سرعات.

وينتج محرك الفئة الافتتاحية من طراز إلنترا GT قوة 161 حصان، مع عزم دوران 150 لفة/قدم، في حين ينتج محرك الفئة الأعلى منه قوة 201 حصان، مع عزم دوران 195 حصان.





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استهلاك الوقود

كشف الموقع أن المحرك التوربيني بفئة N LINE من طراز إلنترا GT يستهلك أقصى معدل من الوقود للطراز، ويصل لـ جالون واحد لكل 23 ميل يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون واحد لكل 30 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع، وجالون واحد لكل 26 ميل مجتمعين ما بين الطريقين.

في حين أن المحرك الخاص بالفئة الافتتاحية من الطراز يستهلك من الوقود معدل جالون واحد لكل 25 ميل يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون واحد لكل 32 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع وجالون واحد لكل 27 ميل مجتمعين.

المساحة الداخلية

وتكفي المساحة الداخلية لطراز هيونداي إلنترا GT لخمسة ركاب، ويحظى بمساحة امتداد سفلى للقدم بالمقاعد الامامية تصل لـ42.2 بوصة، وعليا للرأس تصل لـ39.1 بوصة.

وللمقاعد الخلفية تتوفر به مساحة امتداد سفلى للقدم تصل لـ34.8 بوصة، وعليا للرأس تصل لـ38.5 بوصة.





التقنيات

ويحظى طراز إلنترا GT بمنظومة معلوماتية تشمل شاشة عرض بقياس 8.0 بوصة بمنطقة التحكم الوسطى، تدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو".

الأمن والحماية

اختتم موقع "كار آند درايفر" عرضه لمواصفات طراز هيونداي إلنترا GT بالكشف عن انظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق المضافة له، وتشمل كل من نظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار.

وأيضا نظام الكشافات الأمامية بعيدة المدى التي تفعل ذاتيا ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات بضبط السرعة.