"جينيسيس" تكشف عن مواصفات وموعد طرح G70 الجديدة

كتب: باسل الحلواني
تعتزم عملاق صناعة السيارات الفارهة جينيسيس، لطرح نموذج جديد من سيارتها G70، الجديدة كلياً، مختلف كليا عما طرحته الشركة في الأعوام الأخيرة.
ووفقاً لـ"جينيسيس"، فإنه سوف يتم طرح السيارة الجديدة في الأسواق اعتبارا من أكتوبر القادم، بالسوق الكورية الجنوبية، بعدة أنواع من المحركات، محركات ديزيلتوربينية بسعة 2.2 لتر وعزم 202 حصانا، ومحركات بنزين بسعة 2.0 ليتر وعزم 252 حصانا، ومحركات بنزين بسعة 3.3 لتر وعزم 370 حصانا.
ولعل من أبرز ما يميز G70 الجديدة هو الهيكل الخارجي السيدان، الذي يحمل روح السيارات الرياضيةوالسيارات الفاخرة بنفس الوقت، ويجمع في تصميمه ملامحا من سيارات G80 وGV80، ويتميز بفتحات هوائية كبيرة على المقدمة وأعلى العجلات، وبواجهة أمامية غريبة التصميم فيها شبك عريض مثلث الشكل، ومصابيح مزدوجة بخطوط إضاءة تعمل بتقنيات LED.
وتأتي المقصورة الداخلية للسيارة بالجلد الفاخر والكروم، وحصلت على واجهة قيادة فيها شاشة بمقاس 10.25 بوصة يمكنها العمل مع أحدث أنظمة المولتيميديا والاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.
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