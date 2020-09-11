بالأرقام.. ننشر عدد المركبات الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها فى "أغسطس"

كتب: باسل الحلواني

أظهرت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن إجمالي المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا وتم ترخيصها فى شهر أغسطس 2020. وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأهرام، فإن إجمالي عدد المركبات التى صدر لها وثائق تأمين إجبارى وتم ترخيصها فى جميع وحدات مرور مصر والتى تبلغ نحو 198 وحدة مرور، بلغت 526الف 745مركبة من بينهم و1.486جمرك، و239 مركبة هيئة دبلوماسية و54 مركبة كهربائية، و413الف 362 مركبة تعمل بالبنزين و5 آلاف 875 مركبة تعمل بالبنزين /الغاز الطبيعى و100 الف 608 تعمل بالسولارو3مركبات تعمل بالسولار/غاز طبيعى و44 مركبة تعمل بالغاز.

وأضافت البيانات أن 43ألف652مركبة "زيرو" تم ترخيصها في

أغسطس، من بينها 1090 مركبة موديل 2018 و4178 موديل 2019 و29.239موديل 2020 و9145 موديل 2021.

تراخيص السيارات الزيرو

وأضافت المعلومات أن عدد السيارات"الزيرو" الملاكى المؤمن عليها إجباريا وتم ترخيصها بلغت عددها 17 الفا و465 سيارة من بينها 87 سيارة موديل2018 و647موديل 2019و10092موديل 2020 و6639موديل 2021.

النقل

أما النقل فقد بلغت عددها 2851سيارة نقل من بينها 29سيارة موديل 2019، و82سيارة موديل 2019، و756سيارة موديل 2020 و 1984 سيارة موديل 2021.

الاتوبيس الخاص

أما الأتوبيس الخاص فقد بلغت 505 سيارة من بينها 2موديل 2018 و4موديل 2019 و238 موديل 2020، و261موديل

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2021.

الدراجات النارية

الدراجات النارية بلغت 17ألفا و943 دراجة نارية من بينها 808موديل 2018و2989موديل 2019و14119موديل 2020و27 موديل 2021اما الاجرة دراجه نارية فقد بلغت 4005من بينها 148موديل 2018و414 موديل 2019 و3443 موديل 2020.

الاتوبيس السياحى

أما الأتوبيس السياحى فقد بلغت 131من بينها 3موديل 2019 و125موديل 2020و3موديل 2021اما الرحلات فقد بلغت 78سيارة من بينها 51موديل 2020و27 موديل 2021.

الأجرة

الأجرة بلغت 285 سيارة بينها 2موديل 2018، و5 موديل 2019 و48 موديل 2020و145 موديل 2021، أما الأجرة سياحة فقد بلغت 27 سيارة من يبينها 2موديل 2018و2موديل 2019و22موديل 2020 وسيارة موديل 2021، أما النصف مقطورة فقد بلغت 64 سيارة من بينها سيارة موديل 2018وسيارة موديل 2019و 62 موديل 2020.

جدير بالذكر أن عدد المركبات الصادر لها وثائق تأمينية و تم ترخيصها الشهر السابق (يوليو ) كانت 487.263 مركبة من بينها 41.839 " زيرو" و17.695 سيارة ملاكى.